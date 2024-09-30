曾慶紅、王岐山、賈慶林 與中共7常委共同出席音樂會

中共建政75周年音樂會29日晚間在北京舉行。中共中央總書記習近平和其他六名中共中央政治局常委，與3,000多名民眾一起觀看演出，賈慶林、曾慶紅、王岐山等多名前政治局常委也現身。

據新華社報導，鋼琴與樂隊演奏《新的天地》振奮澎湃，管弦樂《江山如畫》恢宏深情，交響合唱《新征程》豪邁激昂，「一曲曲時代之歌展現了在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，億萬中華兒女自信自強、守正創新的精神氣象，贏得觀眾們的熱烈掌聲。響亮！」

新華社照片顯示，習近平等七名常委和大陸國家副主席韓正坐在第一排。多名已退休政治局常委則坐在第二排，包括：賈慶林、張德江、俞正聲、栗戰書、汪洋、曾慶紅、李長春、賀國強、劉雲山、王岐山、張高麗。

這些退休的政治局常委們已許久未在公開場合露面，但前中共中央總書記胡錦濤和前總理溫家寶則未露面。