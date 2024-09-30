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美媒：紐西蘭遭滲透 部分中文媒體比共產黨還共產黨

中央社／ 台北30日電

今年是中共建政75週年，中國在國內外舉行紀念活動，並透過海外中文媒體宣傳。美媒報導直指，紐西蘭一些中文媒體宣傳內容「比共產黨還共產黨」，還會刪除涉及中國領導人的言論，成了中共白手套，引發當地華人擔憂。

美國之音（VOA）中文網報導，9月中旬開始，由中國駐海外使領館和親共僑團主導的中共建政75週年紀念活動在多國展開。

紐西蘭價值聯盟發起人、「北京之春」主編陳維健認為，近期美國、歐洲都在嚴防中共勢力，中國駐海外總領館及親共的同鄉會、聯誼會的活動，與往年相比聲勢可能會更大。

他表示，「中國經濟下滑，各方面情況都不好，但越是這種情況，中共對所謂『國慶』可能會更看重、搞得更大，顯示自己制度的正確性」。

報導提到，中共在多國舉辦建政75週年紀念活動，不少海外中文媒體成為重要的宣傳幫手。陳維健觀察到，紐西蘭有些中文媒體的內容，「比中共還中共」。

他表示，紐西蘭雖然不大，但就中文媒體來說，從報紙到網站、從電視到廣播，中文媒體和人口比是相當大的。

在紐西蘭奧克蘭生活的余先生也發現，最近紐西蘭媒體報導中國國務院總理李強訪問期間僑領毆打抗議者，及紀錄片「漫長博弈」（The Long Game）的揭露，都顯示中共在紐西蘭的滲透非常嚴重，但主流社會還沒有意識到。

也有紐西蘭華人指出，紐西蘭中文媒體刪除文章的狀況相繼出現。紐西蘭資深勞資關係法律顧問蒙庫爾（May Moncur）表示，她控告「新西蘭（紐西蘭）天維網」一案將於明年4月開庭。這家網站是紐西蘭最大的中文網站。

蒙庫爾稱，她遭該網站凍結帳號，該網站還警告所有用戶，禁止在論壇上提及她的帳號，以及關於她的人權投訴案件，違者一律寄發警告，下架貼文。

此外，蒙庫爾也觀察到，「天維網」的管理存在雙重標準，涉及中國領導人的討論很快被刪除，但談論其他國家領導人的文章卻不受限制。她希望通過法律手段解決此事，維護網路言論自由。

陳維健指出，2024年紐西蘭「安全環境報告」提及一家紐西蘭的中文新聞媒體，暗示其可能在接受中國的指令，並在紐西蘭宣傳經過批准的觀點。

陳維健表示，雖然紐西蘭官方沒有點名是哪家中文媒體，但很多紐西蘭華人都知道這間機構。該媒體早在2003年和新華社簽署新聞合作協議，宣傳口徑及調子是來自中共官方的媒體，「我覺得這家報紙的老闆就是中共的白手套」。

陳維健也呼籲，紐西蘭政府加強中共在紐國滲透活動的調查，並強調中共的滲透已經非常深入，需要更多的關注與防範。

中共 中文 紐西蘭

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