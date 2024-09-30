中共中央救市 國務院：加快推出政策並增強信心

9月的中共中央政治局會議日前罕見以研究經濟工作為主題後，中國國務院常務會議昨天召開，強調要加快政策推出及實施的節奏，並且要加強政策解讀，更好地凝聚共識、增強信心。

過去一週，中國官方不斷釋放針對股市、房市等經濟刺激政策，力度超過預期。

新華社報導，中國國務院總理李強29日主持召開國務院常務會議，學習貫徹中共總書記習近平在中央政治局會議上關於當前經濟形勢和經濟工作的重要講話精神，研究部署一攬子增量政策的落實工作。

會議強調，加快公布實施的節奏，條件相對成熟的政策要馬上推出，並根據形勢變化，及時研究新的政策。要不斷優化完善政策舉措，加強政策解讀，更好地凝聚共識、增強信心。

會議強調，要著力解決經濟運行中的突出問題，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

中共中央政治局26日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下一步經濟工作。按照慣例，以「研究經濟工作」為主題的政治局會議每年有3次，一次在4月末，一次在7月末，一次在12月中旬。

這次政治局會議召開前，已有多家國際機構下調對中國今年的經濟成長預測，調至5%的目標以下。

這次會議坦言當前中國經濟運行出現一些「新的情況和問題」，並要求努力完成全年經濟社會發展目標，包括促進房地產市場止跌回穩。