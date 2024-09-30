王毅：2758號決議無灰色地帶

中國大陸外交部長王毅廿八日在紐約出席聯合國大會一般性辯論發表演說稱，聯合國大會第二七五八號決議解決「包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題」，明確不存在兩個中國或一中一台，在此原則問題上沒有灰色地帶，沒有模糊空間。

針對王毅說法，我外交部嚴正譴責，並強調中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬才是台海客觀現狀，以及國際社會公認的事實。只有台灣民選政府才能在聯合國等國際組織及其他國際場域代表台灣。陸委會指出，聯大第二七五八號決議內容未提到台灣，中共當局刻意曲解，呼籲對岸應停止對台外交打壓，務實理性處理兩岸關係。

王毅在第七十九屆聯合國大會一般性辯論稱，台灣是中國領土不可分割的一部分，既是歷史也是現實。開羅宣言、波茨坦公告明確規定把日本竊取的中國領土，包括台灣、澎湖歸還中國，構成二戰後國際秩序的重要組成部分。

針對聯大第二七五八號決議，王毅指出，五十三年前，就在這座神聖莊嚴的大廳，第廿六屆聯合國大會以壓倒性多數通過第二七五八號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，承認中華人民共和國政府代表是中國在聯合國唯一合法代表，並立即把「台灣地區」的代表從聯合國及其所屬一切機構中驅逐出去。

王毅在演說中還暗批美國及其盟國稱，中方堅決反對「域外國家」把黑手伸向亞洲，堅決抵制任何勢力在此興風作浪，挑動對抗。

王毅並在會見南韓外交部長趙兌烈時批評美國，指美在本區部署中導（中程導彈）破壞區域和平穩定，不符合地區國家利益。趙兌烈稱，韓方高度關注半島局勢，期待與中方保持戰略溝通。

此外，大陸外交部發布，當地時間廿七日，大陸外交部部長助理兼政策規劃司長苗得雨在紐約與美國務院政策規劃司長艾哈邁德，舉行新一輪中美外交政策諮詢。雙方就國際情勢和相關議題坦誠、深入交換意見。