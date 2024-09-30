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廈門海事法院 涉台爭議解決首選地

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據廈門海事法院相關人士28日透露，截至2024年9月，廈門海事法院共受理各類涉台海事案件708件，標的金額超16億元人民幣。

中新社報導，近年來，廈門海事法院持續深化涉台司法工作機制改革創新，打造涉台海事司法品牌。日前，兩岸海事司法研究中心在海絲中央法務區思明示範區揭牌成立，這是大陸首個兩岸海事領域的專業化司法研究機構。

廈門海事法院與廈門大學法學院、廈門大學台灣研究院簽署共建兩岸海事司法研究中心合作框架協議，將通過司法實踐與理論研究的深度融合，進一步提升涉台海事司法專業化水平。 　　

2012年5月31日，廈門海事法院成立大陸首個涉台海事審判庭；2023年11月9日，廈門海事法院聯合11家單位及行業協會，共同成立包括大陸首個涉台海事糾紛解決中心——福建省涉台海事糾紛解決中心等多項全大陸首個。

2011年，廈門海事法院開大陸海事法院先河，首聘台胞調解員、陪審員。廈門海事法院負責人介紹，自2011年以來，已連續聘任四屆台胞調解員計26人次。截至目前，台胞調解員、陪審員參與審理各類涉台案件200多件，成功調解100餘件，調解撤訴率達65%。

該負責人表示，近年來，廈門海事法院圍繞海洋強國戰略，發揮審判職能作用，做好海事審判工作，落實為兩岸經濟文化交流合作提供司法服務的政策措施，保障台灣同胞合法權益，著力打造涉台海事爭議解決的優選地、首選地。

台海 司法 廈門

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