大陸國常會：打好政策組合拳 努力完成全年經濟目標

大陸國務院總理李強29日主持召開國務院常務會議，要求要把已明確的政策措施落實好，有效實施宏觀調控，推動各項政策協同發力，打好組合拳，著力解決經濟運行中的突出問題，努力完成全年經濟社會發展目標任務；同時要根據形勢變化，及時研究新的增量政策。

該會適逢26日中共中央政治局會議關於經濟主題的重磅會議之後，該會強調要加大財政貨幣政策調節力度，並提出促進房市「止跌回穩」、引導中長期資金入市、提振就業與民營經濟等，力求達成全年GDP增長5％左右的目標。

央視報導，會議指出，每一項政策都要明確責任分工，加快推出實施的節奏，條件相對成熟的政策要馬上推出，需要進一步細化完善的政策要抓緊做好相關工作、成熟一批推出一批。

會議強調，各部門要不避難、不推責，形成強大的工作合力。同時，要根據形勢變化，及時研究新的增量政策。要深入開展調查研究，注重聽取各方面意見，不斷優化完善政策舉措。要加強政策解讀，更好地凝聚共識、增強信心。

會議指出，要部署加快「十四五」時期實施102項重大工程實施有關舉措，立足全局抓好重大工程實施，進一步壓實各方責任，加強部門協同和央地聯動，強化資金支持和要素資源保障，破解難點堵點，確保重大工程建設取得預期成效。

會議研究推進普惠托育服務體系建設工作。會議強調，建設普惠托育服務體系是促進人口長期均衡發展的重要支持措施。要統籌考慮經濟發展、人口結構和托育實際需求等因素，科學規劃托育服務體系，大力發展托幼一體服務，優化托育服務精準供給，努力為群眾提供就近就便的托育服務。

此外，會議討論並原則通過《中華人民共和國科學技術普及法(修訂草案)》和《中華人民共和國反不正當競爭法(修訂草案)》，上述兩個草案將提請全國人大常委會審議。