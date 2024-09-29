陸海警局：中俄海警編隊 在北太平洋公海檢查作業船隻

中國海警局今天說，中國與俄羅斯海警艦艇編隊正在北太平洋公海執行聯演聯巡任務，任務之一是「依法對作業船隻進行檢查，積極維護北太平洋公海漁業生產秩序」。但中國海警局沒有提到是否有船隻受檢等具體情況。

中共外圍官媒環球時報曾報導，這是中俄海警首次在北太平洋海域聯合巡邏。而美國海岸防衛隊太平洋區指揮官狄安森27日（Andrew J. Tiongson）表示，美國海防隊觀察到，中國與俄羅斯海軍在阿拉斯加及北太平洋周邊的活動有所增加。

中國海警局提到，中俄海警艦艇編隊是根據聯合國大會46/215號決議及「北太平洋公海漁業資源養護和管理公約」，依法對作業船隻進行檢查。

根據中國海警局說法，中俄海警艦艇編隊還同時進行了聯合搜救、聯合損管（船舶損害管制）救生、聯合搜索違法船隻等演練，展示了「雙方高效協同配合能力」。

中國海警局先前表示，根據其「年度計劃安排」，9月16至20日，中國海警梅山艦、秀山艦組成的艦艇編隊訪問俄羅斯，並在俄羅斯彼得大帝灣附近海域舉行聯合演習。而彼得大帝灣位在海參崴（Vladivostok）外海。

在彼得大帝灣聯合演習結束後，上述2艘中國海警船即與俄羅斯海警堪察加彼得羅巴浦洛夫斯克號、堪察加號巡邏艦組成艦艇編隊，於21日開赴北太平洋公海展開聯合巡邏，是中俄海警首次在北太平洋海域聯合巡邏。

新華社先前報導聲稱，這項中俄海警聯演聯巡行動「不針對第三方，與當前國際形勢和地區局勢無關」。不過，當地海域距美國阿拉斯加不遠，因此引發外界注意。

美國方面，除其海岸防衛隊太平洋區指揮官狄安森27日作上述表示外，美聯社7月間報導，該隊巡邏艦先前在白令海例行巡邏時，曾在屬美國專屬經濟區（EEZ）範圍的水域發現3艘中國軍艦，但該水域仍屬國際水域。