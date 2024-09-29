王毅稱2758號決議「無灰色地帶」 陸委會：應停止對台打壓

聯大第2758號決議涉及台灣地位與否的問題，在國際各界持續發酵。大陸外長王毅當地時間28日在紐約聯合國總部表示，該決議徹底解決台灣的代表權問題，「沒有灰色地帶，沒有模糊空間」。陸委會回應，聯大第2758號決議內容未提到台灣，中共當局刻意曲解該決議，並與其所謂「一中原則」進行不當連結，呼籲對岸應停止對台外交打壓，務實理性處理兩岸關係。

陸委會29日傍晚表示，聯大第2758號決議的內容未提到台灣，也未確認台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣。中共當局刻意曲解該決議，並與其所謂「一中原則」進行不當連結，國際社會不會認同，台灣人民也絕對不會接受。

此外，陸委會還指出，中華民國是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬是台海客觀現狀，以及國際社會公認的事實。北京當局意圖矮化中華民國主權地位，阻撓台灣參與國際活動，只會加劇兩岸對立緊張；呼籲對岸應停止對台外交打壓，務實理性處理兩岸關係。

據大陸外交部網站29日消息，在第79屆聯合國大會一般性辯論上，王毅發表題為《繼往開來，砥礪前行，攜手共建人類命運共同體》的演講，其中特別提及台灣問題。他表示，「台灣是中國領土不可分割的一部分，這既是歷史，也是現實。」《開羅宣言》、《波茨坦公告》明確規定把日本竊取的中國領土，包括台灣、澎湖列島歸還中國，構成二戰後國際秩序的重要組成部分。

王毅說，「53年前，就是在這座神聖莊嚴的大廳，第26屆聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，承認中華人民共和國政府代表是中國在聯合國唯一合法代表，並立即把台灣地區的代表從聯合國及其所屬一切機構中驅逐出去。」

王毅稱，這項決議徹底解決包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，明確不存在「兩個中國」，不存在「一中一台」。他強調，「在這原則問題上，沒有灰色地帶，沒有模糊空間。中國必將完全統一，台灣必將回歸祖國懷抱，這是任何人、任何勢力都阻擋不了的歷史大勢！」