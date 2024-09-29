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大陸登月服亮相！外觀修身對航天員適體性要求高 目標2030年前實現載人登月

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸央視新聞指出，首次公開的登月服，在外觀上最直觀的感受是「修身」，相較於空間站目前使用的艙外服，登月服看上去更加像一件「鎧甲」。（圖／取自人民日報微博）
大陸央視新聞指出，首次公開的登月服，在外觀上最直觀的感受是「修身」，相較於空間站目前使用的艙外服，登月服看上去更加像一件「鎧甲」。（圖／取自人民日報微博）

中國登月服已經公開亮相，登月還會遠嗎？中國載人航太工程辦公室28日首次公開大陸的登月服外觀，並同步展開登月服徵名活動。據悉，大陸計劃於2030年前實現中國人首次載人登陸月球的行動。

大陸央視新聞指出，大陸太空人科學研究訓練中心28日在重慶舉行「第三屆航太服技術論壇」，登月服外觀在同一場活動上也首次對外亮相。具體來看，在外觀上最直觀的感受是「修身」，相較於空間站目前使用的艙外服，登月服看上去更加像一件「鎧甲」。

中國太空人科研訓練中心王春慧表示，看登月服會覺得比太空站的服裝感覺要修長，要瘦些，實際上是對航天員適體性要求更高，因為姿態會更多，但不能一個姿態變換以後適體性受到影響，所以要求更合身。在外觀設計上也更強調，能夠顯示比例更協調，顯示太空人更精神更威武，顯示中國人踏上月球的時候很壯、很美。

中國大陸太空人科研訓練中心吳志強提到，不同於近地軌道任務，月面出艙活動時，太空人將處於自然嚴酷的月面環境，高真空、低重力，月塵及月壤、複雜的月表地形、高低溫、強輻射等複雜的環境因素都會對工作和防護造成重大影響。

他並稱，考慮到在六分之一重力下工作，為降低人體的代謝負荷，必須大幅進行減重設計。當太空人在月面行走或進行科考活動時，對整個服裝的工效保障能力提出更高要求，對小型化、整合化也提出更高要求。

另，中新網指，登月服作為未來載人月球探測任務核心裝備之一，主要用於太空人執行月面出艙活動任務時的生命保障和作業支持，能夠對月球表面的真空、高低溫、月塵、輻射環境等複雜環境進行綜合防護，著服太空人可完成行走、攀爬、駕車、科考等月面出艙活動作業。

事實上，自2020年以來，登月服聚焦複雜環境綜合防護、人服能力提升，以輕量化、小型化、高安全可靠為目標，突破多項關鍵技術，確立整體技術方案。

據悉，登月服外觀設計靈感借鑒許多中式元素，上身裝飾帶設計融合飛天飄帶的優雅飄逸和傳統鎧甲的硬朗厚重，體現剛柔並濟的中國哲學；腿部裝飾帶設計成火箭升空尾焰造型，與上身呼應，形成一飛沖天的勢態。

至於大陸的登月時程表為何？新京報指，大陸探月工程2004年立項實施，同時，計畫在2030年前實現載人登陸月球進行科學探索，其後將探索建造月球科學研究試驗站，進行系統性、連續的月球探測和相關技術試驗驗證。而在2035年前後，大陸國際月球科研站的基本型將會建成。

中國載人航天工程辦公室28日首次公布中國登月服外觀，並展開公開徵名活動。（新華社）
中國載人航天工程辦公室28日首次公布中國登月服外觀，並展開公開徵名活動。（新華社）
中國大陸太空人科研訓練中心王春慧表示，登月服在外觀設計上強調要讓太空人踏上月球時很壯、很美。（圖／取自人民日報微博）
中國大陸太空人科研訓練中心王春慧表示，登月服在外觀設計上強調要讓太空人踏上月球時很壯、很美。（圖／取自人民日報微博）

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