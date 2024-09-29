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宣判港立場新聞案…法官稱先考慮發布文章意圖 學者憂：對言論自由空間非好事

中央社／ 台北29日電
香港立場新聞涉「串謀發布煽動刊物」案，法官日前宣布判刑及理由時指，新聞工作者意圖發布批評政府文章時，可先考慮其發布意圖，若是抹黑或中傷政府等，需承擔罪責。示意圖／Ingimage
香港立場新聞涉「串謀發布煽動刊物」案，法官日前宣布判刑及理由時指，新聞工作者意圖發布批評政府文章時，可先考慮其發布意圖，若是抹黑或中傷政府等，需承擔罪責。示意圖／Ingimage

香港立場新聞涉「串謀發布煽動刊物」案，法官日前宣布判刑及理由時指，新聞工作者意圖發布批評政府文章時，可先考慮其發布意圖，若是抹黑或中傷政府等，需承擔罪責。學者稱，這可能令好的文章不能發布，對言論自由空間非好事。

香港立場新聞母公司、前總編輯鍾沛權及前署理總編輯林紹桐被控「串謀發布煽動刊物罪」，意圖引起憎恨或藐視中央或香港特區政府或激起對其離叛、引起對香港司法的憎恨或藐視等，或激起香港居民企圖不循合法途徑改變香港依法制定的事項等。

今年8月間被告被判罪名成立。26日法官宣布判刑及理由。鍾沛權被判囚21個月，林紹桐獲即時釋放。

法官解釋判刑理由時提到，任何一個新聞工作者都知道，新聞工作首要責任是講真話。法官認為，任何人包括新聞工作者意圖發布批評政府或政權的文章，可以先考慮其發布文章的意圖，若是對中央和香港特區政府抹黑或中傷，意圖嚴重破壞中央和香港特區政府權威等，或意圖嚴重損害中央或香港特區政府與香港居民之間的關係等，自然要承擔罪責。

法官又指，另一方面，若發布文章的意圖不是為了抹黑、中傷或散播仇恨等，批評或意見是以事實為基礎，透過適當的驗證確保事實的真確性，在呈現評論時保持真誠和公正的態度，即使批評是猛烈和尖銳，也不會干犯煽動罪。

法官指，根據立場新聞的創刊辭等，立場營運的目的是支持和促進香港本土主義，又指被告不是進行真正的傳媒工作，而是參與當時所謂的抗爭，從立場的社論等可見，被告站在抗爭者一邊與政府抗衝。

港大新聞及傳媒研究中心教授傅景華向中央社表示，法庭的邏輯是先考慮發布文章的意圖，與媒體一向的操作方式不一致，而且實際操作上有困難。

傅景華表示，相信法庭在這裡所指，主要是有關發布評論文章。傳統上媒體歡迎不同意見的文章，是否發布文章主要視乎其內容。現在有些網媒平台是開放投稿。

他指，現在法庭認為先考慮發布文章的意圖，「媒體收到評論文章投稿，可能要先考慮這個人的意圖，再考慮內容是否有所指的事實根據或提出改善建議。」

他說，「如何評估一個人的意圖？如一個政黨強烈批評政府，是想政府改善施政還是想抹黑？」

他表示，要評估文章作者的意圖，可能是認識該作者，或透過檢視文章內容，如果文章沒有批評政府，便不需有太多考慮。「這樣與傳統處理評論文章的方法很不同，也不容易，法庭也要花這麼多精力及時間來判斷（立場新聞）意圖，媒體編輯如何評估？」

傅景華表示，在這樣的情況下，可能媒體不敢刊登一些新作者的文章，因為不了解他們的意圖，或為免誤墮法網而變得很小心，可能會令到一些好的文章都不能發布，對香港言論自由空間不是好事。

傅景華又表示，過去一段時間香港傳媒環境面對很多不同的挑戰，有媒體高層被捕，有媒體自行停運，外媒記者不獲發簽證到港，香港實施國安法及基本法23條立法等。根據海外調查，香港在國際上的新聞自由排名下跌。

他說，立場新聞案是這大環境中一件標誌性事件。

國安法 新聞自由 立場新聞 言論自由 香港

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