快訊

降息金融股必將受惠？ 專家「有分三種」：0050、006208簡單暴力的好選擇

中颱山陀兒暴風圈再擴大 氣象署：逐漸進入巴士海峽

租屋族「電費發票中1千」獎金歸誰？ 內行人曝解答

前香港立法會議員陳淑莊移民台灣3年 出任餐廳主廚

中央社／ 台北29日電

曾因參與2014年香港占中運動被判刑獲緩刑的前香港立法會議員陳淑莊移民台灣3年，昨天她在臉書公布自己成為餐廳主廚，說來到台灣後最思念的是香港味道，在朋友鼓勵下「咬緊牙關，切破指頭」成為大廚。

陳淑莊在臉書「紅棉」專頁發文，形容自己是來台3年的新住民，「紅棉」餐廳的主廚。

她表示，自己能成為廚師，是不可思議的奇蹟。以前在香港作為律師及議員，沒有時間下廚，她的朋友葉太太的丈夫是香港知名中菜館大班樓的負責人葉一南，葉太太經常向她提供晚餐。葉一南下廚，她在旁觀看。

陳淑莊說，「可能以往吃得太好，搬來台灣居住，孑然獨處，最為思念的是香港味道」有一天她跟葉太太說，很想吃他們的食物，葉太太鼓勵她自己煮，並笑著說，「對食物有心有感情，肯下苦功，人人都可成為廚師」。

陳淑莊說，自己「咬緊牙關，切破指頭」，3年之後的今天有了「紅棉」，她也穿上第一套廚師制服。

「紅棉」臉書專頁已經有逾8300名追蹤者。

2014年香港爆發占中運動，歷時79天。占中發起人戴耀廷、陳健民及朱耀明3人以及陳淑莊等6人被稱「占中9子」。其後9人被起訴。

陳淑莊被判「煽惑他人犯公眾妨擾罪」及「煽惑他人煽惑公眾妨擾罪」成立。陳淑莊的代表律師當時表示，因陳淑莊腦內有腫瘤，手術後仍需接受放射性治療，希望能判緩刑。最終法庭判她入獄8個月，緩刑2年，即不需入獄。

朋友 餐廳 香港

延伸閱讀

維多利亞港驚現水龍捲 香港天文台：65年來首見

65年來首次...香港維多利亞港突現「水龍捲」 直衝上空超壯觀

三代熊貓齊推 港海洋公園擬仿韓「福寶」模式 拍視頻吸客

香港慶十一 逾3600食肆、商鋪折扣比七一更大

相關新聞

王毅會韓外長：美部署中導破壞區域和平 不符區域利益

在紐約聯合國大會期間，大陸外交部長王毅於當地時間9月28日會見南韓外交部長趙兌烈。王毅指出，當今世界變亂交織，單邊主義、...

劍指美國？王毅：反對域外國家把黑手伸向亞洲

大陸外長王毅於當地時間28日在紐約聯合國總部出席第79屆聯合國大會一般性辯論，針對國際地區熱點問題闡述北京立場表示，和平...

王毅：2758號決議已解決台灣在聯合國代表權問題

我政府推動2024年參與聯合國案，以駁斥聯大第2758號決議遭扭曲及誤用為主要訴求。對此，大陸外交部長王毅當地時間28日...

警告意味濃…陸國安部公布 74年前台美間諜案

大陸國家安全部微信公眾號昨天揭露一起一九五○年代美國與國府合作的間諜案，該案最終被瓦解，包括美國中情局的特派員雷德蒙等卅...

一邊打壓、一邊裝沒事… 王毅籲美別「兩副面孔」對待中國

中國外交部長王毅在會見美國國務卿布林肯時表示，中美關係止跌企穩取決於雙方努力，美方不能總是以一邊肆無忌憚打壓、一邊若無其...

玉淵譚天：王布1年4會 低調尋求共識

中共中央政治局委員、外交部長王毅27日在紐約聯大期間會見美國國務卿布林肯。這次會見，是今年王毅與布林肯的第四次會見。央視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。