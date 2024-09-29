中俄把手伸進北太平洋公海？兩國艦艇「檢查」作業船隻

中國大陸海警局9月29日發布消息指，日前，中俄海警艦艇編隊在北太平洋公海執行聯演聯巡任務，並稱編隊依據聯合國大會46/215號決議及「北太平洋公海漁業資源養護與管理公約」，「依法」對作業船隻進行檢查，維護北太平洋公海漁業生產秩序。期間，編隊也進行聯合搜救、聯合損管救生、聯合搜索違法船隻等演練。

中俄近來持續加緊在北太平洋公海執行聯演聯巡等任務。據大陸央視新聞，中俄艦艇編隊21日首次在北太平洋公海展開聯合巡邏，大陸軍事專家宣稱，中俄聯合巡邏不針對任何第三方，也與當前的地區安全形勢無關。

據大陸海警官方公布，由大陸海警梅山艦、秀山艦與俄羅斯海警堪察加彼得羅巴浦洛夫斯克號、堪察加號巡邏艦，組成艦艇編隊，21日起赴北太平洋公海展開聯合巡邏。

環球時報當時報導指稱，這是中俄海警首次赴北太平洋聯合巡邏。9月16日至20日，大陸海警先是訪問俄羅斯，在俄羅斯彼得大帝灣附近海域舉行聯合演習，以檢驗中俄海警共同維護海上安全能力。

大陸軍事專家張軍社認為，「中俄海警之間的聯合演習和聯合巡邏不針對任何第三方，也與當前的地區安全形勢無關」。他表示，上述中俄海警艦艇編隊在北太平洋公海聯合巡邏符合國際法和國際慣例，是在履行聯合國大會46/215號決議和「北太平洋公海漁業資源養護和管理公約」，維護海洋安全和公海漁業生產秩序等。

至於外界廣泛關注的中俄海警艦艇編隊巡邏海域，是否會與此前中俄海軍聯合巡航編隊一樣抵達白令海，張軍社稱，白令海是太平洋最北部的邊緣海，各國艦船享有航行自由權，白令海西面是俄羅斯的西伯利亞地區，也是俄羅斯的近海，因此中俄海警船進入白令海也是「正常、合法的」。

據了解，俄羅斯海軍本月在太平洋、北冰洋、地中海等多個海域舉行為期七天的「大洋—二○二四」戰略演習16日落幕。俄通社引述俄羅斯國防部通報，在日本海演習階段，俄方15艘以上的軍艦、超過十架固定翼飛機和直升機參與行動；中方參演的有驅逐艦「西寧號」和「無錫號」及護衛艦「臨沂號」。

除中共解放軍赴俄參演，俄軍近日也參加解放軍的「北部．聯合—二○二四」演習，雙方赴「太平洋相關海域」組織雙方第五次海上聯合巡航。