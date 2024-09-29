中共建政75周年 習近平：願攜手各國維護世界和平

中共10月1日建政75周年前夕，大陸今（29日）上午在北京人民大會堂，舉行國家勳章和國家榮譽稱號頒獎典禮，中共總書記、大陸國家主席習近平在會上發表講話時表示，中國人民願攜手世界各國人民維護世界和平，促進共同發展，推動建構人類命運共同體，開創人類更美好的未來。

這是繼2019年中共建政70周年，大陸首次集中評選頒授國家勳章和國家榮譽稱號後，時隔五年再次評選並舉辦表彰大會。據中共中央辦公廳，未來上述評選將於中共建政「逢五、逢十」的周年之際舉行。

今天上午十時，習近平對本屆大陸國家勳章和國家榮譽稱號獲得者分別授予「共和國勳章」、「友誼勳章」和「國家榮譽稱號獎章」並發表講話。

習近平說，75年來，中共帶領中華人民共和國創造了經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇蹟，中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程。發展歷程中，各條戰線湧現出一批又一批的英雄模範。

習近平表示，當前大陸正處於全面推進「中國式現代化」，強國建設，民族復興偉業的關鍵時期，全黨全國（中共、大陸）各族人民要以英雄模範為榜樣，團結奮鬥，砥礪前行。他要求，中共各級黨委和政府要關心關懷英雄模範，推動全社會尊崇英雄，學習英雄，爭做英雄。

習近平還舉獲得外國人士「友誼勳章」的前巴西總統、新開發銀行行長羅塞芙為例，表示75年來，世界上有許多與中國人民志同道合同舟共濟的老朋友、好朋友，中國人民永遠不會忘記那些為中國發展，增進中國人民與各國人民友誼有傑出貢獻的國際友人。

習近平說，中國人民願攜手世界各國人民維護世界和平，促進共同發展，推動建構人類命運共同體，開創人類更美好的未來。