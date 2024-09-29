劍指美國？王毅：反對域外國家把黑手伸向亞洲

大陸外長王毅於當地時間28日在紐約聯合國總部出席第79屆聯合國大會一般性辯論，針對國際地區熱點問題闡述北京立場表示，和平是當今世界最寶貴的財富，實際上和平本身就是道路，沒有和平，合作無從談起。他並強調，堅決反對域外國家把黑手伸向亞洲，堅決抵制任何勢力在此興風作浪，挑動對抗。

據大陸外交部網站29日消息，王毅指出，「和平是當今世界最寶貴的財富。」有人問，有沒有通往和平的道路，實際上和平本身就是道路。沒有和平，發展難以為繼；沒有和平，合作無從談起。為了和平，哪怕仍有一線希望，就不應輕言放棄；哪怕還有一點可能，就要付出百倍努力。

王毅表示，烏克蘭危機還難以走向結束。當務之急是堅持「戰場不外溢，戰事不升級，各方不拱火」，推動局勢盡快降溫。中國正在做的，是發揮建設性作用，穿梭斡旋、勸和促談，而不是火上澆油、趁機漁利。本屆聯大期間，中國、巴西等全球南方國家共同成立「和平之友」小組，目的即秉持聯合國憲章宗旨和原則，為政治解決危機匯聚共識，為實現和平前景貢獻力量。

談到巴勒斯坦局勢，王毅稱，巴勒斯坦問題是人類良知的最大創傷。迦薩衝突仍在延宕，平民傷亡與日俱增。黎巴嫩戰火又起，強權不能代替正義。巴勒斯坦獨立建國的夙願不能再被迴避，巴勒斯坦人民遭受的歷史不公不能再被無視。全面停火刻不容緩，「兩國方案」是根本出路。

王毅重申，中方始終堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，堅定支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國。中方近期推動巴勒斯坦內部和解取得突破。北京將繼續和志同道合的國家一道，為全面、公正解決巴勒斯坦問題，實現中東長治久安做出努力。

王毅還提到，阿富汗問題攸關地區和平與安全，要幫助阿富汗穩健施政、有效打恐、改善民生、重振經濟，為阿富汗人民開闢一個美好的未來。此外，朝鮮半島不能再生戰端，要持之以恆推動局勢降溫，堅持對話協商解決問題，實現停和機制轉換，維護半島和平穩定。

王毅強調，中國深知亞洲地區需要的是穩定發展，反對的是分裂衝突。亞洲作為人類文明的重要源頭和全球增長的關鍵引擎，有智慧也有能力透過地區合作穩定局勢，透過對話協商妥處分歧，「我們堅決反對域外國家把黑手伸向這一地區，堅決抵制任何勢力在此興風作浪，挑動對抗。」