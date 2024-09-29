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王毅會韓外長：美部署中導破壞區域和平 不符區域利益

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸外交部長王毅（右）在紐約聯合國大會期間，於當地時間28日會見南韓外交部長趙兌烈（圖／取自大陸外交部網站）
大陸外交部長王毅（右）在紐約聯合國大會期間，於當地時間28日會見南韓外交部長趙兌烈（圖／取自大陸外交部網站）

在紐約聯合國大會期間，大陸外交部王毅於當地時間9月28日會見南韓外交部長趙兌烈。王毅指出，當今世界變亂交織，單邊主義、保護主義上升。中韓是近鄰，也是重要合作夥伴，應攜手應對風險挑戰。同時，他批評，美國在本區部署中程導彈破壞區域和平穩定，不符合區域國家利益。

據大陸外交部網站29日消息，王毅表示，今年以來，中韓各領域交往合作趨向活躍，兩國關係出現正面改善勢頭。這說明雙方努力的方向是對的，效果是好的。只要堅守建交初心，堅定友好方向，堅持互利共贏，相信中韓關係就能持續健康向前發展。

王毅再指，當今世界變亂交織，單邊主義、保護主義上升。中韓是近鄰，也是重要合作夥伴，應攜手應對風險挑戰，為各自發展和兩國關係營造有利條件。中韓經濟聯繫密切，利益相互交融，這是市場規律作用的結果，符合雙方共同利益。中方願支持韓國辦好明年亞太經合組織領導人非正式會議，推動區域經濟一體化進程。

王毅強調，「美國在本區部署中導破壞區域和平穩定，不符合地區國家利益。朝鮮半島不能生戰生亂，維護半島和平穩定符合各方共同利益。」中國將繼續勸和促談，為實現半島長治久安發揮建設性作用。

趙兌烈則在會面時稱，韓中關係呈現恢復交流良好趨勢。大陸國務院總理李強在韓中日領導人會議之際訪韓，韓中議員聯盟代表團訪華，青年交流重啟。希望雙方延續積極勢頭，加強高層交往，推動兩國關係穩定發展。韓方願與中國加強經貿合作，共同促進區域經濟整合。韓方高度關注半島局勢，期待與中方保持戰略溝通。

大陸外交部長王毅會見南韓外交部長趙兌烈時指出，美國在本區部署中程導彈破壞區域和平穩定，不符合區域國家利益。（圖／取自大陸外交部網站）
大陸外交部長王毅會見南韓外交部長趙兌烈時指出，美國在本區部署中程導彈破壞區域和平穩定，不符合區域國家利益。（圖／取自大陸外交部網站）

外交部 王毅

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