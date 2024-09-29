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王毅：2758號決議已解決台灣在聯合國代表權問題

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸外長王毅稱，2758號決議已徹底解決包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題。（路透）
大陸外長王毅稱，2758號決議已徹底解決包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題。（路透）

我政府推動2024年參與聯合國案，以駁斥聯大第2758號決議遭扭曲及誤用為主要訴求。對此，大陸外交部長王毅當地時間28日在紐約聯合國總部出席第79屆聯合國大會一般性辯論時強調，2758號決議徹底解決包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，沒有灰色地帶，沒有模糊空間。

外交部日前表示，今年我國推案的三大推案訴求包括：

一、聯大第2758號決議遭惡意扭曲，已對台海現狀及印太區域之和平穩定構成嚴重威脅，聯合國應予正視，並採取積極作為。

二、聯大第2758號決議並未排除台灣參與聯合國體系，聯合國應尋求適當方式接納台灣的參與，以利台灣對「永續發展目標」（SDGs）之實現做出貢獻。

三、聯合國秘書處應嚴守中立，停止錯誤援引聯大第2758號決議，以及不當剝奪我國人及媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動之權利。

據大陸外交部網站29日消息，在第79屆聯合國大會一般性辯論上，王毅特別提及台灣問題。他表示，「台灣是中國領土不可分割的一部分，這既是歷史，也是現實。」《開羅宣言》、《波茨坦公告》明確規定把日本竊取的中國領土，包括台灣、澎湖列島歸還中國，構成二戰後國際秩序的重要組成部分。

王毅說，「53年前，就是在這座神聖莊嚴的大廳，第26屆聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，承認中華人民共和國政府代表是中國在聯合國唯一合法代表，並立即把台灣地區的代表從聯合國及其所屬一切機構中驅逐出去。」

王毅稱，這項決議徹底解決包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，明確不存在「兩個中國」，不存在「一中一台」。他強調，「在這原則問題上，沒有灰色地帶，沒有模糊空間。中國必將完全統一，台灣必將回歸祖國懷抱，這是任何人、任何勢力都阻擋不了的歷史大勢！ 」

不過北京對聯大第2758號決議已日益遭到挑戰。本月18日，美國副國務卿坎伯（Kurt Campbell）在美國國會一場聽證會中即指出，聯合國大會第2758號決議被中國用來作為外交工具，辯稱出於某種不明原因台灣地位是不合法的。

荷蘭眾議院日前也通過動議，指出聯大2758號決議並未決定中國對台灣擁有主權，也未排除台灣參與聯合國及其他國際組織。

2758號決議 王毅 聯合國

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