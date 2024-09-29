警告意味濃…陸國安部公布 74年前台美間諜案

大陸國家安全部微信公眾號昨天揭露一起一九五○年代美國與國府合作的間諜案，該案最終被瓦解，包括美國中情局的特派員雷德蒙等卅多名間諜被嚴懲。

大陸國安部先前多次揭露的都是近年間諜事跡與形態，但這樁時間已超過七十年的舊案，選在中共試射洲際飛彈劍指美國後，也有另一種警告的意味。

國安部的這篇配有當年審判照片的「記往」文章稱，早在七十多年前的抗美援朝戰爭時期，大陸反間諜部門破獲超過一千起以美國中情局為首的潛伏間諜案件，數百名外國間諜被懲處，使美國中情局在華間諜全軍覆沒。 「雷德蒙間諜案」就是其中的典型案例。

文章稱，一九五○年六月韓戰爆發後，大陸反間諜部門抓獲了國民政府保密局（原軍統）間諜胡健吾，他是中情局挑選出來專門負責與雷德蒙聯絡的人員，反情報部門從胡身上查獲雷德蒙密寫的英文信一封，讓中共進一步確認雷德蒙就是中情局潛伏在上海的關鍵人物。

雷德蒙早年在美國傘兵部隊服役，一九四六年曾以美國海軍軍官身分來華，加入中情局後，再次被派至上海進行間諜活動。