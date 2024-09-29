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澳門特首唯一候選人：澳門博彩業 依法監管但不收縮

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導

澳門新一屆特首選舉十月十三日舉行，唯一候選人岑浩輝說，澳門博彩業要依法監管，但不是收縮或停止，澳門旅遊業也不可長期依靠九成四大中華旅客。

澳門特首五年一屆，今年正值換屆。澳門特首由四百人組成的選舉委員會選舉，今屆確定十月十三日選舉，十二月二十日到任。前澳門終審法院院長岑浩輝被選舉委員會確認為唯一候選人後，九月二十八日向選委會委員介紹他的政綱。

博彩業是澳門主要稅收和就業支柱，內外各方關注岑浩輝之前對博彩業言變的取態。岑浩輝回應選委提問時稱，澳門博彩業發展會堅持依法監管，但不是要收縮或停止，而是要健康有序發展，依法開展旅遊博彩行業。

岑浩輝又說，澳門未來的旅遊業結構不可再長期依靠占九成四成大中華旅客，澳門政府會與六大休閒博企共同開拓國際市場，並投資非博彩行業，發揮好「以大帶小」作用，協助本地中小企轉型。他稱必須要求和監督綜合旅遊休閒企業，按合同規定將一千三百億澳門元投資非博彩元素，推動澳門經濟多元發展，同時促進推動六大綜合旅遊休閒企業。

身為前司法界人士，岑浩輝還強調要堅決打擊反中亂澳勢力，防範和遏制外部勢力干預澳門事務；要打造勤政、廉潔、高效、公正的法治和現代服務型政府，並用好澳門的獨特地位和優勢。

澳門

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