兩岸觀策／洲際試射：中國大陸自我授冕

中國大陸突如其來地，試射了一枚型號應是東風卅一AG的洲際導彈。當它飛過一萬兩千公里，準確落入南太平洋時，不僅可能頃刻之間改變了美國對中國的視角，恐怕更徹底改變了中國對自己的角色認知。

這一認知與定位無它，就是大陸以這一次試射，祛除了所有心理上的負擔，宣告並承擔了自己做為一個真正核大國的角色。這猶如一次自我授冕的儀式，即大陸更為清晰地認知，自己已無可避免地必須肩挑起美蘇冷戰期間，蘇聯曾經扮演的那個核平衡者的角色。

這未必是中國自己情願的，而是經年累月的地緣變遷逐漸造就的形勢所使然。首先，第一個形勢是，由於俄羅斯至今無法恢復蘇聯鼎盛時期的工業能力，以至於它究竟能否支撐蘇聯遺留的核武庫，已產生更多的猜疑。亦即，它所繼承數量龐大的蘇製核彈頭，恐有高比例處於不堪用的狀態，在蘇聯解體超過三十年後，俄羅斯的核力量很可能已大形失色。

這可以從被西方稱為「撒旦 II」、射程達一萬八千公里的薩爾馬特導彈日前嘗試發射，卻在發射井中爆炸的事件，得到一次可徵的佐證。據CNN報導，英國國際戰略研究所的一位分析師說，這已是薩爾馬特連續第四次測試失敗。雖不至於危及計畫，但至少會進一步推遲使用，並引發對這個項目可行性的質疑。

眾所皆知，這一款新型導彈正是要取代蘇聯開發的、被西方稱為「撒旦 I」的SS-18導彈。薩爾馬特受阻，反映的正是俄工業實力的侷限；而薩爾馬特難堪的井中自爆與四天後東風卅一AG快意的天際馳騁，不但呈現鮮明的對照，更意外創下了一次標志性事件。亦即，平衡美國核力量的主要承擔者，首次從莫斯科向北京移動。

第二個客觀形勢則是：中國軍事科技的迅猛飆升。特別是它在研發航天火箭上的技術積累，讓其在核導彈的投送里程與瞄準精度上，大幅躍進。當全球全神貫注定睛於美中登月競賽的最終勝負時，卻忘了這實即意味著中國的核導彈投送能力已邁上全新的台階。而在核彈頭數量上，美國國防部推估，到二○三○年中國將擁有一千枚戰略核彈頭。而這一數量，已與此刻美國常規部署的近一千五百枚，相去不遠。

可以說，北京在時間遞嬗中，漸漸地領略了在全球核平衡的角色上，它不得不取俄羅斯而代之的歷史召喚。因為既然美國已將它當成了頭號戰略敵人，它就必須具備與這一「頭號敵人」頭銜相匹配的軍事能力。

很顯然，相對於美國，中國尚未追上的只剩航空母艦、隱形戰略轟炸機與核彈頭數量，但前二者已有福建艦以及躲在布幕後的轟二○，與美僅一步之遙。唯一對美還有斷層差距的，就只剩核彈頭數量。

但做出這一心理轉換還需臨門一腳。最初，北京可能還認為核平衡的職責交由俄充任即可，但當俄烏戰爭、中東亂局可能將人類迅速捲入第三次世界大戰的疑懼升高後，它勢必敏銳地察覺了核威懾必須操諸在己的真諦。追求核彈頭數量的步伐也從此放開；掐指一算，一年竟必須增加驚人的近百枚彈頭，才能在二○三○年跨入千枚門檻。

北京褪去它往日的羞澀，用一次久等了的試射向全球宣告，它決心蛻變為前蘇聯那樣等級的超級玩家。