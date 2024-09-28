認知戰爭奪全球影響力 北京轉向低廉有效工具：假新聞

美聯社披露，為了爭奪全球影響力，北京擴大在世界各地利用宣傳和假新聞，往往藉由假的記者和偽裝成合法新聞來源的可疑網站來掩飾。

2022年，拜登政府中素有亞洲沙皇之稱的美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）訪問索羅門群島（Solomon Islands）期間，當地媒體刊載一篇長文描述美國在烏克蘭設有化學和生物實驗室。華府則稱這篇文章全然謊言。此實驗室之說由俄羅斯起頭後，透過大陸龐大的海外宣傳機構擴大放送。

康貝爾今年7月告訴參議院外交委員會，這是俄羅斯和大陸假訊息明顯有效的又一範例。

兩年後，上述實驗室之說仍在網路上迴盪，凸顯大陸重塑全球認知的龐大努力。這項行動每年耗費數十億美元，且拜人工智慧之賜，變得日益複雜。

大陸的認知戰已引起華府情報分析師和決策官員的注意。這項行動的關鍵策略是偽裝成合法的新聞網站，發布親中的報導，這些報導通常與北京的官方聲明和立場吻合。

香港基金會自由委員會（Committee for Freedom inHong Kong Foundation）顧問范桑（Shannon VanSant）追蹤一個由數十個偽裝成新聞機構網站組成的網路。其中一個網站模仿「紐約時報」（The NewYork Times），使用相似的字型與設計。這個網站散播親大陸的訊息。

當范桑研究該網站的記者時，卻查無資訊。他們的姓名不屬於在大陸工作的任何知名記者，他們的照片顯露出人工智慧生成的痕跡。

范桑說：「操縱媒體最終是操縱讀者和聽眾，是對民主和社會的破壞。」

美國加州柏克萊大學資訊學院研究科學家蕭強指出，北京除利用官媒，也試圖利用外國人士，無論他們是真假外國人，來傳播訊息，以提高有利於大陸共產黨論述的可信度。

蕭強指出，北京的手段廣泛且與政府的關係往往難以證明。但無論是聽起來像美國人的姓名或者是印度的網紅，持續的親中訊息洩了他們的底。

資安公司Logically分析師找到曾刊載俄羅斯和大陸官媒新聞的1200個網站。這些網站通常鎖定特定觀眾，或者名稱聽起來像傳統新聞機構或已倒閉的報紙。

與俄羅斯和伊朗在美國總統大選中表現出明顯偏好不同，北京較為謹慎，專注於傳播關於大陸的正面內容。

部分美國官員希望提高支出抗衡大陸。紐約州民主黨籍眾議員米克斯（Gregory Meeks）表示：「我們與大陸爭奪全球影響力，若要贏，就不能以一個中等實力國家的預算來競爭。」

大陸國家主席習近平要求建立系統性的大陸論述，以賦予大陸與其國際地位「匹配」的全球聲音。

北京不但在新華社和大陸中央電視台大力投資，將大陸的訊息以各種不同的語言和平台傳達到全球的聽眾。同時也和世界各地的媒體建立夥伴關係，康貝爾在索羅門群島讀到美國在烏克蘭設置生化實驗室新聞可能就是這種合作關係的結果。

而北京為傳達大陸的論述，不惜使用虛構的人物。大陸媒體曾引述一名據稱是瑞士病毒學家愛德華茲（Wilson Edwards），稱他是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）專家。

這位愛德華茲指控美國和部分媒體對主張COVID-19病毒與大陸實驗室無直接關係的專家施壓。不過，瑞士官方卻無法找到這位病毒專家存在的證據。瑞士駐大陸大使館在社群媒體上發文說：「如果有你這個人，我們想要跟你見面。」