十一前夕招待會 王滬寧：堅定不移推進祖國統一大業

中共建政75周年前夕，大陸政協主席王滬寧主持相關機關的「國慶招待會」，就涉台議題，他強調「將堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，堅定不移推進祖國統一大業」。

據央視新聞聯播28日晚間消息，大陸全國政協辦公廳、中共中央統戰部、大陸國務院僑辦、國務院港澳辦、國務院台辦、中國僑聯當日在人民大會堂聯合舉行「國慶招待會」，慶祝中共建政75周年。招待會由中共統戰部長石泰峰主持，部分在北京的中共中央政治局委員、中央書記處書記、大陸全國人大常委會、國務院、全國政協領導幹部，約2000名港澳台僑各界代表出席。

王滬寧出席致詞，他表示要堅持以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，「鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，為推進中國式現代化廣泛凝聚人心，凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量」。

王滬寧指出，75年來，「中國共產黨團結帶領全國各族人民開闢了偉大道路，創造了偉大事業，取得了偉大成就」。新時代以來，「在以習近平同志為核心的中共中央堅強領導下，黨和國家事業取得歷史性成就，發生歷史性變革，我國邁上全面建設社會主義現代化國家新征程」。

王滬寧表示，「我們將繼續全面準確堅定不移貫徹一國兩制方針，落實愛國者治港愛國者治澳原則，支持和推動港澳進一步融入國家發展大局。我們將堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，堅定不移推進祖國統一大業。我們將全面貫徹落實黨和國家僑務政策，形成同心共圓中國夢的強大合力」。

公開資料顯示，去年王滬寧在「國慶招待會」上的涉台說法是「我們將深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，堅決反對『台獨』分裂行徑和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展、融合發展，堅定不移推進祖國統一大業」，但當時新聞聯播內容也是較為簡短。

此前，人民大會堂已於27日晚間舉行慶祝中共建政75周年外國專家招待會，大陸副總理丁薛祥指出，「新中國75年的發展成就，是中國人民奮鬥出來的，也凝結著外國專家的智慧、辛勞和深情厚誼。75年來，一批批外國專家不遠萬裡來到中國，與中國人民風雨同舟、攜手奮斗，為中國社會主義現代化建設作出了不可磨滅的貢獻，中國人民將永遠銘記在心」。