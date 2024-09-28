北太平洋海岸警備執法機構論壇高官會 會議達多項共識

據中國海警微博號，第24屆北太平洋地區海岸警備執法機構論壇高官會9月23日至27日在日本東京舉行，論壇深入探討打擊海上非法販運、聯合行動、漁業執法、海上安全、應急響應等議題，日本、中國大陸、南韓、加拿大和美國的相關機構成員出席。

據中國海警微博發文，本次會議由日本海上保安廳輪值主辦，加拿大海岸警備署、日本海上保安廳、南韓海洋警察廳、美國海岸警衛隊和中國海警局等論壇成員機構派出高級別代表團參會。中方代表團由大陸海警局與外交部、海事局及駐日使館14名代表組成。

論壇就密切各方執法合作合力打擊毒品販運、偷渡等海上跨國犯罪，實施北太及中西太漁委會框架下公海漁業執法巡航，推動海上應急救援與生態環境保護領域課題研究，加強執法資訊交換，組織雙多邊聯合演練等方面達成諸多共識。

各方一致同意，將繼續推動開展論壇框架下雙多邊海上執法合作、能力建設及資訊共享，提升應對海上突發事件能力，共同維護地區海上安全穩定秩序。根據論壇輪值順序，大陸海警局將主辦2025年度論壇專家會和高官會。

另，根據日本海上保安廳在官網發布的資訊，論壇就各國在打擊走私、偷渡等非法交易，以及應對自然災害和石油洩漏事故時的安全對策交換資訊。各國並報告在北太平洋公海展開漁業監視巡邏的現狀，並討論今後實施計劃。