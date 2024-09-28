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日澳紐軍艦25日穿越台海 今在南海與美、菲海軍一起演訓

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
日美澳菲紐等五國海軍今9月28日在南海展開演訓。圖為今年4月7日，南海舉行的首次多邊海上合作訓練中，菲律賓的安東尼奧．虛納號（Antonio Luna） 率領三艘艦艇——澳大利亞皇家海軍的Warramunga號、日本的曙號艦和美國一艘濱海戰鬥艦USS Mobile號組成縱隊。圖／菲律賓武裝部隊照片
日美澳菲紐等五國海軍今9月28日在南海展開演訓。圖為今年4月7日，南海舉行的首次多邊海上合作訓練中，菲律賓的安東尼奧．虛納號（Antonio Luna） 率領三艘艦艇——澳大利亞皇家海軍的Warramunga號、日本的曙號艦和美國一艘濱海戰鬥艦USS Mobile號組成縱隊。圖／菲律賓武裝部隊照片

日本共同社，日本防衛省統合幕僚監部28日發布消息稱，海上自衛隊護衛艦「漣」號當天在南海與美國、菲律賓等4國實施了訓練。此舉意在制衡中國。據相關人士稱，「漣號」25日通過台灣海峽，是首艘通過該海峽的海自艦艇。

由於今天解放軍南部戰區也在黃岩島進行海空演訓，與五國海軍演訓的位置是否彼此相鄰、針鋒相對，目前尚不得而知，菲律賓媒體報導此一演訓時也指出，目前尚不清楚多邊海上合作活動（即五國聯合演訓）距離黃岩島有多近。

防衛省表示，訓練作為支持航行自由的「海上合作活動」一環實施。防衛省稱「這是為實現自由開放的印度太平洋加強國際合作的舉措」。

報導稱，訓練除美菲外還有與「漣」號一起通過海峽的澳洲和紐西蘭參加。各國艦艇或是編隊航行，或透過無線電聯繫。相關人士稱，「漣號」通過台灣海峽是由首相岸田文雄下達指示，作為對中國軍方的對抗措施。

而根據統合幕僚監部的新聞稿，美方參演的是阿利伯克級的「霍華德號」驅逐艦，澳洲則是「雪梨號」驅逐艦，而菲律賓則是「安東尼奧．盧納號」驅逐艦、「埃米利奧·哈辛托號」號巡邏艦、紐西蘭參演的是「奧特亞羅瓦」補給艦。其中澳紐的軍艦都是與日本漣號日前一起通過台海海峽的軍艦。

另根據菲律賓問詢者報及菲律賓GMA網路新聞，菲律賓武裝部隊參謀長小羅密歐·布勞納（Romeo Brawner Jr.）宣布，菲律賓週六將在其領海內與澳大利亞、日本、紐西蘭和美國的部隊進行聯合海上演習。布勞納在周六上午的一份聲明中表示，9月28日在菲律賓專屬經濟區內，菲律賓及其盟國的國防軍「展現了加強區域和國際合作以支持自由開放的印度太平洋地區的集體承諾，將開展多邊海事合作活動」。

台灣海峽 日本 紐西蘭 菲律賓

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