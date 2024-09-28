王毅：中東不穩，天下難安；以最大緊迫感推動加薩永久停火全面撤軍

據大陸外交部網站，當地時間2024年9月27日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在紐約聯合國總部出席安理會中東問題高階會議並致詞時提出四點主張，要以最大的緊迫感推動加薩「永久停火、全面撤軍」，中方支持召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和會，制定落實「兩國方案」的時間表和路線圖，最終實現巴勒斯坦和以色列兩個國家和平共處、阿拉伯和猶太兩個民族和諧共存。

王毅表示，本輪巴以衝突已經持續了300多個日夜，「中東不穩，天下難安」。面對當前困難和挑戰，國際社會不能置身事外，安理會更不能無所作為。

他提出中方四點主張：

一是戰爭衝突不能持續，必須立即實現全面停火。他說，要以最大的緊迫感推動加薩「永久停火、全面撤軍」，衝突當事方要全面落實安理會有關決議，不得再採取加劇緊張局勢的冒險行動。黎巴嫩的主權應予以維護，黎巴嫩人民的安全應予以保護。

二是「巴人治巴」不能背離，必須攜手推進戰後治理。王毅表示，要堅持「巴人主導、巴人所有、巴人治巴」原則，統籌推動加薩戰後治理。鼓勵巴勒斯坦各派落實《關於結束分裂加強巴勒斯坦民族團結的北京宣言》，支持巴勒斯坦民族權力機構增強權威和治理能力，實現對巴勒斯坦所有領土的有效管轄，以巴勒斯坦人民為主體開展具體治理事宜。

他表示，中國呼籲召開戰後重建會議，倡議國際社會、區域國家和區域組織積極參與。

三是公道正義不能缺席。必須盡快啟動「兩國方案」。上週，緊急特別聯大以壓倒性多數通過首份由巴勒斯坦提出的決議，要求盡快結束以色列對巴勒斯坦領土的非法佔領。聯合國決議不能淪為一紙空文。安理會應支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，為落實「兩國方案」做出新的努力。

他表示，中方支持召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和會，制定落實「兩國方案」的時間表和路線圖，最終實現巴勒斯坦和以色列兩個國家和平共處、阿拉伯和猶太兩個民族和諧共存。

四是國際支援不能缺位，必須維護中東和平與穩定。王毅表示，中東曾是人類歷史的「文明高地」，絕不能成為當今時代的「和平低谷」。國際社會要在堅持相互尊重、公平正義前提下，推動建構符合中東歷史現實安全架構。要加強人道援助力度，確保人道物資有效准入，並支持聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處持續發揮重要作用。要幫助中東國家抵抗外部施壓干預，讓中東擺脫衝突對抗的陰霾。

王毅強調，中國所做的一切，都是為了推動中東地區恢復和平穩定，並支持中東國家實現穩定繁榮，並幫助中東人民過著幸福生活。我們願同包括阿拉伯和伊斯蘭國家在內所有熱愛和平、主張正義的國家一道，共同為早日平息戰火、遏止衝突外溢、落實「兩國方案」、促進中東和平不懈努力。