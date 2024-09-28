全球南方成立烏克蘭危機「和平之友」 王毅：不選邊站，不搞集團對抗

烏克蘭危機「和平之友」小組部長級會議27日在紐約聯合國總部舉行，由中國大陸、巴西、埃及、南非等17個「全球南方」國家代表出席。大陸外交部長王毅說，巴西、中國、南非、埃及、印尼、土耳其等國家，作為致力於烏克蘭危機政治解決的「全球南方」夥伴，同意在聯合國平台發起烏克蘭危機「和平之友」的倡議。

他說，「和平之友」不是要在衝突中選邊站隊，不是要搞集團對抗，也不是要取代現有平台。我們希望依托聯合國，匯聚更多「全球南方」國家，發出更多客觀、平衡、理性的聲音，為停火止戰、重啟和談累積條件、營造氛圍。 「和平之友」是開放的，歡迎更多志同道合的國家特別是「全球南方」國家參與。

王毅表示，本次會議的初衷是團結更多力量，匯聚更強聲音，為推動停火止戰、實現持久和平作出「全球南方」國家的努力。

據大陸外交部發布消息，該場會議由王毅與巴西外長維埃拉、巴西總統首席特別顧問阿莫林共同主持。王毅指出，大陸在烏克蘭問題上始終秉持客觀公正立場，始終堅持勸和促談，形勢越膠著，越不能放棄和平希望，越不能鬆懈和平努力。中方願與巴西一同再次呼籲遵守衝突降溫「三原則」，即戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火。

王毅表示，俄烏是搬不走的鄰居，和睦相處是各方共同期盼，也是唯一正確選擇。要尊重各國主權獨立和領土完整，遵守聯合國憲章宗旨和原則，重視各國合理安全關切，保障各民族正當生存空間。俄羅斯民族和烏克蘭民族在同一片土地上共同生活，創造共同歷史，應該沒有解不開的心結，理應共同開闢美好未來。

王毅表示，巴西、中國、南非、埃及和土耳其等國，作為致力於烏克蘭危機政治解決的「全球南方」夥伴，同意在聯合國平台發起烏克蘭危機「和平之友」的倡議。「和平之友」不是要在衝突中選邊站隊，不是要搞集團對抗，也不是要取代現有平台，而是希望依託聯合國，匯聚更多「全球南方」國家，發出更多客觀、平衡、理性的聲音，為停火止戰、重啟和談積累條件、營造氛圍，歡迎更多志同道合的國家特別是「全球南方」國家參加進來。

「和平之友」小組部長級會議後，王毅與阿莫林共同舉行記者會。王毅強調，「和平之友」成員都是愛好和平的國家，大家不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方，在烏克蘭問題上沒有自身私利，沒有地緣政治考慮。匯聚起來是要發出支持和平的聲音，要做俄烏雙方通往和平的夥伴。種下和平的種子，總有一天會破土發芽，成長壯大。

王毅指出，「和平之友」是開放的機制、包容的平台，以靈活的方式展開工作，以包容的態度展開對話，以開放的精神同各方溝通。歡迎志同道合的國家，特別是「全球南方」國家更多參與進來，形成合力，共築和平。