快訊

江蕙爆重返高雄 明年母親節開巡演！寬宏回應了

MLB／達比修有美日通算203勝 追平黑田博樹並列史上第一

超過30度才能開冷氣2小時！她列另一半4大省錢行為 網友全看傻

聽新聞
0:00 / 0:00

全球南方成立烏克蘭危機「和平之友」 王毅：不選邊站 不搞集團對抗

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
烏克蘭危機「和平之友」小組部長級會議27日在紐約聯合國總部舉行。（圖／取自大陸外交部官網）
烏克蘭危機「和平之友」小組部長級會議27日在紐約聯合國總部舉行。（圖／取自大陸外交部官網）

烏克蘭危機「和平之友」小組部長級會議27日在紐約聯合國總部舉行，由中國大陸、巴西、埃及、南非等17個「全球南方」國家代表出席。大陸外交部長王毅說，巴西、中國、南非、埃及、印尼、土耳其等國家，作為致力於烏克蘭危機政治解決的「全球南方」夥伴，同意在聯合國平台發起烏克蘭危機「和平之友」的倡議。 

他說，「和平之友」不是要在衝突中選邊站隊，不是要搞集團對抗，也不是要取代現有平台。我們希望依托聯合國，匯聚更多「全球南方」國家，發出更多客觀、平衡、理性的聲音，為停火止戰、重啟和談累積條件、營造氛圍。 「和平之友」是開放的，歡迎更多志同道合的國家特別是「全球南方」國家參與。

王毅表示，本次會議的初衷是團結更多力量，匯聚更強聲音，為推動停火止戰、實現持久和平作出「全球南方」國家的努力。

據大陸外交部發布消息，該場會議由王毅與巴西外長維埃拉、巴西總統首席特別顧問阿莫林共同主持。王毅指出，大陸在烏克蘭問題上始終秉持客觀公正立場，始終堅持勸和促談，形勢越膠著，越不能放棄和平希望，越不能鬆懈和平努力。中方願與巴西一同再次呼籲遵守衝突降溫「三原則」，即戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火。

王毅表示，俄烏是搬不走的鄰居，和睦相處是各方共同期盼，也是唯一正確選擇。要尊重各國主權獨立和領土完整，遵守聯合國憲章宗旨和原則，重視各國合理安全關切，保障各民族正當生存空間。俄羅斯民族和烏克蘭民族在同一片土地上共同生活，創造共同歷史，應該沒有解不開的心結，理應共同開闢美好未來。

王毅表示，巴西、中國、南非、埃及和土耳其等國，作為致力於烏克蘭危機政治解決的「全球南方」夥伴，同意在聯合國平台發起烏克蘭危機「和平之友」的倡議。「和平之友」不是要在衝突中選邊站隊，不是要搞集團對抗，也不是要取代現有平台，而是希望依託聯合國，匯聚更多「全球南方」國家，發出更多客觀、平衡、理性的聲音，為停火止戰、重啟和談積累條件、營造氛圍，歡迎更多志同道合的國家特別是「全球南方」國家參加進來。

「和平之友」小組部長級會議後，王毅與阿莫林共同舉行記者會。王毅強調，「和平之友」成員都是愛好和平的國家，大家不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方，在烏克蘭問題上沒有自身私利，沒有地緣政治考慮。匯聚起來是要發出支持和平的聲音，要做俄烏雙方通往和平的夥伴。種下和平的種子，總有一天會破土發芽，成長壯大。

王毅指出，「和平之友」是開放的機制、包容的平台，以靈活的方式展開工作，以包容的態度展開對話，以開放的精神同各方溝通。歡迎志同道合的國家，特別是「全球南方」國家更多參與進來，形成合力，共築和平。

烏克蘭 王毅 聯合國

延伸閱讀

中巴邀多國談烏克蘭 王毅：召開一次國際和會「公平討論」所有建議

王毅會布林肯：當前台海最大危險是賴清德之流越來越猖獗的台獨行徑

兩岸同時交好 愛沙尼亞外長薩克納會見王毅

為「拜習通話」鋪路？布林肯27日下午將與王毅會見

相關新聞

菲小飛機闖領空… 解放軍南部戰區今在黃岩島海空演訓

據大陸國防部網站及解放軍「南部戰區」微信公眾號28日消息，9月28日，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力位中國黃岩島附近...

曾連喝70杯茅台且完全沒醉？ 網傳石破茂訪陸經歷

日本自民黨前幹事長石破茂27日當選自民黨總裁，將任日本首相。網傳石破茂在接受訪問時表示，自己曾與大陸前國防部長曹剛川連喝...

王毅會布林肯：當前台海最大危險是賴清德之流越來越猖獗的台獨行徑

據大陸外交部網站28日消息，當地時間2024年9月27日，大陸外交部長王毅在紐約聯大期間應約會見美國國務卿布林肯。王毅強...

王毅：中東不穩，天下難安；以最大緊迫感推動加薩永久停火全面撤軍

據大陸外交部網站，當地時間2024年9月27日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在紐約聯合國總部出席安理會中東問題高階會...

全球南方成立烏克蘭危機「和平之友」 王毅：不選邊站，不搞集團對抗

烏克蘭危機「和平之友」小組部長級會議27日在紐約聯合國總部舉行，由中國大陸、巴西、埃及、南非等17個「全球南方」國家代表...

美質疑立場新聞案判決 駐港公署：「新聞自由」不是犯罪「擋箭牌」

大陸外交部駐香港特派員公署發言人針對美國駐港總領館等就香港特區法院對「立場新聞案」有關被告判刑提出質疑，昨深夜發出談話進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。