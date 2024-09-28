菲小飛機闖領空… 解放軍南部戰區今在黃岩島海空演訓

據大陸國防部網站及解放軍「南部戰區」微信公眾號28日消息，9月28日，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力位中國黃岩島附近海空域進行偵察預警、海空巡邏等例行性演訓活動。

消息稱，域外個別國家攪局南海，製造地區不穩定因素。中國對黃岩島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，戰區部隊保持高度警惕，堅決捍衛國家主權安全和海洋權益，堅決維護南海地區和平穩定。

此一海空演訓顯然與9月23日菲律賓一架隸屬菲漁業資源局的小型巡邏機飛入中國大陸實質控有的黃岩島領空有關。

這一行動被當時在附近巡邏的大陸052D型導彈驅逐艦合肥艦發現，隨即派出直9艦載直升機前去攔截。菲律賓國家安全委員會25日主動釋出此一事件並控訴中國大陸，聲稱其巡邏機遭到中國海軍直升機跟蹤和靠近。

菲律賓國防部長鐵歐多洛當天更要求中國將船隻撤離其專屬經濟區，指控北京試圖干涉菲律賓國防活動，包括運用美國的中程飛彈發射器進行訓練。

大陸國防部發言人張曉剛大校26日主持例行記者會時被問此一事件時回應表示，黃岩島是中國的固有領土，中方對黃岩島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。

他表示，一段時間以來，菲方多次在未經中方允許的情況下，派遣公務船、軍艦和飛機等強闖黃岩島附近海空域，嚴重侵犯中方主權，嚴重破壞地區和平穩定。中方依法採取必要措施，對菲方艦機攔阻驅離，有關操作專業克制。我們將採取一切必要措施，繼續堅定維護黃岩島的領土主權和海洋權益。