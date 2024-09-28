「廈大幫」沈丹陽接國研室主任 成李強首席智囊

中國官方宣布，海南省委副書記沈丹陽接任國務院研究室主任。港媒報導，沈丹陽屬於「廈大幫」，接掌國研室將成為中國國務院總理李強的「首席智囊」。

中國最近拍板高層人事案，海南省委副書記沈丹陽接替黃守宏擔任國務院研究室（國研室）主任，晉升為正部；黃守宏改任中央社會主義學院黨組書記、第一副院長。

港媒星島日報報導，國研室是承擔綜合性政策研究和決策諮詢任務的國務院辦事機構，主要為總理服務，包括每年起草政府工作報告。

60歲的黃守宏曾長期擔任前總理李克強的「首席智囊」。現任總理李強如今已經上任一年半，因此換人也是題中應有之義。

報導指出，沈丹陽是福建詔安人，今年59歲，畢業於廈門大學國際貿易系，碩士和博士亦畢業於廈大。沈丹陽曾在國務院辦公廳工作10年，在廈門工作7年，在商務部工作15年，擔任商務部政策研究室主任、新聞發言人等職。

2017年，沈丹陽進入廈門大學經濟學院，受聘為廈大特聘教授，擔任「中國服務經濟研究中心」主任，負責籌建「廈門大學全球開放型經濟研究中心」。

之後，他又重返官場，晉升為海南副省長，當時時任的海南省委書記是曾任廈門市長的劉賜貴。沈丹陽後續又擔任海南常務副省長、省委副書記兼政法委書記等職，他也是20屆中央候補委員。

報導分析，廈大經濟學院校友如今在中國政壇大放異彩，包含現任國務院副總理何立峰畢業於廈門大學經濟系，前財政部部長劉昆是何立峰大學同窗。其他廈大的校友還有上海市長龔正、中央金融辦常務副主任王江、退役軍人事務部部長裴金佳、國台辦副主任潘賢掌等人。

這則報導並認為，沈丹陽能夠成為李強的「首席智囊」，何立峰是重要推手。

另外除了是「廈大幫」背景，沈丹陽能夠接掌國研室還有其他原因，包含出身國辦、商務部，長期從事研究工作，屬於學者型官員。