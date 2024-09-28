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布林肯會王毅 分析：美對中政策選後有一定延續性

中央社／ 北京28日電

美國國務卿布林肯當地時間27日與中國外長王毅會面。這是布林肯與王毅今年第4次會面，中國學者分析，雙方都在進一步落實兩國元首共識，不管今年美國大選結果如何，美國對中政策仍會有一定延續性。

根據美國國務院新聞稿，布林肯（Antony Blinken）向王毅強調維護台海和平穩定重要性，並關切中國在南海危險及破壞穩定的行為。會談議題也含新疆人權及北京支持俄羅斯國防等。

據中國外交部網站消息，王毅向布林肯表示，美方不能總是以「兩副面孔」對中，一邊圍堵打壓中國，一邊若無其事與中國對話合作。同時，在台海議題、南海與俄烏戰爭上重申中方一貫的立場，並表示反對美國對中科技打壓。

據中國官媒央視新聞旗下的「玉淵譚天」，中國國際問題研究院美國研究所副所長蘇曉暉強調，中方願意溝通，但溝通的目標不是治標是治本，「真正治本要美國改變認知」，這是中方一直向美方傳遞的訊息。

被問及拜登政府已在最後任期，美中繼續交流的意義何在？蘇曉暉分析，中美雙方正在進一步落實兩國元首共識。從美國往屆政府觀察，儘管兩黨出現交替，美國對中政策會出現調整，但也存在一定延續性。

她表示，不管今年美國大選結果如何，就穩定中美關係而言，延續兩國高層交往勢頭，是沒有壞處的。

蘇曉暉並指出，當今「烏克蘭危機」（俄烏戰爭）已要進入第3年，外溢效應加劇；中東地區上，以巴衝突未平息等，中美抓住機會面對面溝通，凸顯中美關係不僅限於雙邊層面，事關世界和平。美國有意尋求在地區熱點問題上與中方合作。

蘇曉暉也說，這次美方沒有在事前「單方面發出預告」、「高調預熱」，是因伴隨美國大選進入關鍵階段，拜登政府在對中溝通上承受一定壓力，要避免衝突發生對選情造成衝擊，因此採取「低調」宣布較為穩妥。

俄烏戰爭 布林肯 王毅 美國大選

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