王毅會布林肯 指美國不能以「兩副面孔」對中

中國外交部長王毅於美東時間27日在紐約會見美國國務卿布林肯。根據中國外交部新聞稿，王毅表示，美方不能總是以「兩副面孔」對中。除中美關係，對話還涉及經貿科技、南海問題、俄烏戰爭，以及台海和平。

根據中國外交部官網發布，王毅美東時間27日在紐約聯合國大會期間與布林肯（Antony Blinken）會晤。王毅表示，中美關係止跌企穩，符合兩國人民利益，順應國際社會期待，能否延續這一勢頭，取決於雙方努力。美方不能總是以「兩副面孔」對中，一邊肆無忌憚圍堵打壓中國，一邊若無其事同中國對話合作。

在中美經貿關係與人權、交流等議題上，王毅說，中方堅決反對美方對中經貿科技打壓，國家安全不能泛政治化，「小院高牆」不能成為「大院鐵幕」，「中方反對打著人權幌子干涉中國內政」，兩國人文交流至關重要，美方應以實際行動消除障礙。

在南海問題上，王毅闡述中方在南海問題上的嚴正立場，強調中方堅持同直接當事國通過對話協商解決分歧。「美方不要總是在南海興風作浪，不要破壞地區國家維護南海和平穩定的努力」。

針對俄烏戰爭，王毅指出，中方在「烏克蘭問題」始終堅持勸和促談，為推動政治解決作出自己的努力。「美方應當停止對中方的抹黑栽贓、濫施制裁，停止藉此製造對立、鼓動陣營對抗」。

而台海和平上，王毅強調「當前台海局勢的最大危險是賴清德之流越來越猖獗的『台獨』行徑」，敦促美國「停止武裝『台獨』，公開反對『台獨』，支持中國和平統一」。

根據中方新聞稿，雙方一致認為會晤是坦誠、實質性的，將繼續落實兩國元首舊金山會晤達成的重要共識，爭取兩國關係穩定、健康、可持續發展。並且雙方同意就國際地區熱點問題保持溝通，適時舉行新一輪中美亞太事務磋商。

中方新聞稿中未提及美國總統拜登（Joe Biden）及中國國家主席習近平是否將於近期舉行會晤。

根據美國國務院新聞稿，布林肯也向王毅強調維護台海和平穩定重要性，並關切中國在南海危險及破壞穩定的行為，也談及新疆、西藏及香港人權，並且關切北京支持俄羅斯國防等。

兩人也討論去年拜習會會議結果的落實情形，包括合作打擊毒品、阻止合成毒品及前體化學物流入美國、兩軍溝通和人工智慧風險及安全對話。