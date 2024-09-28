美質疑立場新聞案判決 駐港公署：「新聞自由」不是犯罪「擋箭牌」

大陸外交部駐香港特派員公署發言人針對美國駐港總領館等就香港特區法院對「立場新聞案」有關被告判刑提出質疑，昨深夜發出談話進行反擊，他表示，美駐港總領等機構及部分美國會議員等政客針對立場新聞案被告依法判刑說三道四，駐港公署表示強烈不滿和堅決反對。

《立場新聞》被控「串謀發佈煽動刊物」案周9月26日在香港區域法院判刑，前總編輯鍾沛權及時任署任總編輯林紹桐分別判囚21個月及11個月，前者即時收監，後者獲法官因應健康理由進一步減刑，當庭釋放。美駐港總領館在其社交平台上聲明表示，香港法院以毫無根據的罪名對《立場新聞》前主編進行量刑，這是對媒體自由的直接攻擊。我們敦促北京和香港當局釋放所有被不公正拘留的記者，尊重新聞自由，維護《基本法》所保障的權利。

駐港公署發言人強調，香港回歸以來，香港特區充分尊重和保障人權，依法保護香港居民享有的各項權利和自由。香港國安法和國安條例實施後，香港居民的權利和自由在安全、穩定、法治環境下得到更好保障，這是任何不帶偏見的人都無法否認的事實。

他說，「新聞自由」不是從事違法犯罪行為的「擋箭牌」。事實充分證明，「立場新聞」頑固抱持反中亂港立場，不斷發表煽動性文章，煽惑市民敵視中央和特區政府。特區法院依法獨立審理案件，充分保障有關被告各項訴訟權利，充分彰顯法治精神。

發言人表示，中方敦促美方放棄在「新聞自由」問題上的虛偽雙標和霸道本性，敦促美方切實遵守國際法規則、原則和國際關係基本準則，立即停止在國際和國內侵犯人權和基本自由，摒棄「干涉外」” ，立即停止介入特區司法，停止插手香港事務和干涉中國內政。