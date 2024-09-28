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王毅會布林肯：當前台海最大危險是賴清德之流越來越猖獗的台獨行徑

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
當地時間2024年9月27日，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅在紐約聯大期間應約會見美國國務卿布林肯。 大陸外交部網站
當地時間2024年9月27日，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅在紐約聯大期間應約會見美國國務卿布林肯。 大陸外交部網站

據大陸外交部網站28日消息，當地時間2024年9月27日，大陸外交部長王毅在紐約聯大期間應約會見美國國務卿布林肯。王毅強調，當前台海局勢的最大危險是賴清德之流越來越猖獗的「台獨」行徑。 「台獨」與台海和平水火不容。如果美方真心希望台海和平穩定，就應恪守一個中國原則，履行三個聯合公報，停止武裝台灣，公開反對「台獨」，支持中國和平統一。

王毅闡也述中方在南海問題上的嚴正立場，強調中方堅持同直接當事人透過對話協商解決分歧。美方不要總是在南海興風作浪，不要破壞區域國家維護南海和平穩定的努力。

這是會談是中國大陸試射洲際導彈後首次的中美高層會談；但公布的消息中並沒有布林肯的說法，訊息稱，雙方一致認為會晤是坦誠、實質的，認同中美兩國需要找到長久和平共存之道。雙方將持續落實兩國元首舊金山會晤達成的重要共識，進行對話合作，妥善管控分歧，爭取兩國關係穩定、健康、永續發展。

此外，雙方同意就國際地區熱門議題保持溝通，並適時舉行新一輪中美亞太事務磋商。

王毅表示，在兩國元首戰略引領下，中美關係在曲折動盪中實現重回峇裡島、通往舊金山，取得的進展得來不易，值得珍惜。中美關係止跌企穩，符合兩國人民利益，順應國際社會期待，能否延續這一勢頭，取決於雙方努力。

他說，美方不能總是以「兩副面孔」對華，一邊肆無忌憚圍堵打壓中國，一邊若無其事同中國對話合作。美方既然多次表示無意與中國發生衝突，就要從根子上樹立理性對華認知，構建正確相處之道，以尊重的態度開展對話，以互惠的精神推進合作，以慎之又慎的態度處理分歧，而不是動輒「從實力地位出發」，我行我素，任性妄為，把以前的錯誤當成繼續犯錯的藉口。

王毅說，中方堅決反對美方對華經貿科技打壓。國家安全不能泛政治化，「小院高牆」不能成為「大院鐵幕」。中方絕不接受人權「教師爺」的指手畫腳，更反對打著人權幌子干涉中國內政。兩國人文交流至關重要，美方應以實際行動消除障礙。

王毅指出，中方在烏克蘭問題上的立場坦坦蕩蕩，始終堅持勸和促談，為推動政治解決做出自己的努力。美方應停止對中方的抹黑栽贓、濫施制裁，停止藉此製造對立、鼓動陣營對抗。

當地時間2024年9月27日，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅在紐約聯大期間應約會見美國國務卿布林肯。 大陸外交部網站
當地時間2024年9月27日，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅在紐約聯大期間應約會見美國國務卿布林肯。 大陸外交部網站

台獨 布林肯 王毅 賴清德

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