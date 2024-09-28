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陸釋善意 業者盼速開放兩岸觀光
大陸福建省昨公告，恢復辦理福建居民赴金門旅遊簽注。台灣入境旅遊協會理事長許峻瑋表示，大陸宣布開放旅客赴金門旅遊當然是好事，代表兩岸朝向更好的態勢，兩岸觀光當前涉及政治因素，我方政府不斷強調尊嚴對等，開放要循序漸進，但業者更希望能更加迅速。
許峻瑋認為，兩岸因為政治彼此樹立很多壁壘，但這些壁壘不用放在觀光上。觀光交流有助於相互進一步理解，希望未來開放期程能加快，開放的對象跟地點也能從離島擴及到台灣本島。
中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽指出，金門開放對於當地當然是利多，過去從廈門過去金門的旅客比從台灣過去的還多，當地觀光業在沒有陸客情況下十分蕭條，像是風獅爺觀光工廠紀念品銷量就衰退七成。
李奇嶽強調，台灣對大陸還有禁團令、橙色警戒，要大陸全面開放到台灣本島還有太多障礙，業者不敢抱太多期待，既然現在大陸已釋出善意，我方應該要抓住機會，用善意堆疊，讓兩岸觀光旅遊正常化。
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