陸開放福建居民遊金門 我盼再鬆綁

在赴金門「踩線團」、「首發團」相繼成行後，福建省昨天公告，恢復辦理福建居民赴金門旅遊簽注，可搭乘「小三通」航線經五通、石井口岸往返。大陸涉台學者認為，隨陸客赴金馬旅遊政策上路，將對兩岸觀光開放起到先行先試的作用。

交通部觀光署長周永暉表示，這當然是好事，但希望陸方有更多的開放，不要只局限部分地區，非常歡迎陸客過來。

陸委會主委邱垂正表示，我方到大陸組團旅遊已有十三萬八千人，陸方以旅遊名義到金馬不足兩百人，兩岸團客對團客的人數相差六九○倍；盼大陸能盡快鬆綁政策，加大加快陸客到台灣。

趕在大陸「十一」長假前，福建省公安廳出入境管理局昨發布「關於恢復辦理福建省居民赴金門旅遊簽注的通知」，自廿七日起，福建省戶籍居民及居住證持有人可申辦六個月一次有效赴金門「個人旅遊簽注」或「團隊旅遊簽注」。

通知指出，陸客可搭乘兩岸「小三通」航線經廈門五通、泉州石井口岸出境，並在停留期限內從上述口岸入境返回。

曾陪同金門民意代表團赴陸爭取觀光開放的國民黨金門縣立委陳玉珍說，這是一個很好的開始，希望兩岸愈走愈順，金廈之間的愈來愈來越密切。

廈門大學台灣研究院教授唐永紅表示，恢復交流是兩岸民眾共同的訴求，但當前民進黨仍拒不承認「九二共識」，成為最主要的障礙。

唐永紅認為，在這個時間點下，大陸方面從能「操之在我」的方面做起，對認同「九二共識」，有共同政治基礎的金門、馬祖地區，率先開放陸客到當地旅遊，這對金馬兩地帶來實質好處，相信可以起到先行先試的作用，讓更多台灣民眾看到兩岸在「九二共識」基礎上展開交流合作對他們有利。屆時，民進黨當局也不得不回應民意訴求，從而推動兩岸關係正向發展。