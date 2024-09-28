陸最新核潛艦 傳今春在武漢沉沒

華爾街日報廿六日引述美國官員報導，一艘中共最新核動力攻擊潛艦今年五月在武漢的武昌造船廠碼頭沉沒，但中方一直沒有公開相關消息，美方透過衛星圖片發現，六月初有大型浮動起重機將潛艦從河床撈起。報導指出，這是大陸核潛艦發展計畫的嚴重挫折。

報導說，沉沒的潛艦是西方列為「周級」的大陸新型核潛艦第一艘，船尾採用獨特「Ｘ」形設計提高其機動性。它是由中國船舶工業集團公司建造，五月初在武昌造船廠碼頭作出海前的最後裝備，但衛星圖片發現，六月初有大型浮動起重機在長江河床將其撈起。

早在今年夏天，美國前潛艦軍官、現任「新美國安全中心」高級研究員舒加特已在社媒發文，首次指出商業衛星影像捕捉到這些大型浮動起重機有異常活動；他當時推測可能發生涉及潛艦的事件，但並不知道是一艘最新型核潛艦。

舒加特表示，整艘潛艦都灌滿水，必須清理所有電子設備及更換所有設施，是一項浩大工程。但他認為核洩漏的風險可能很低，因為潛艦還沒有出海，反應爐可能沒有以高功率運作。