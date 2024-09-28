暌違7年 中澳重開「戰略經濟對話」

大陸與澳洲雙方經貿關係持續回溫，中澳「戰略經濟對話」機制暌違七年後，廿六日再度召開，雙方就雙邊宏觀經濟議題與合作進行溝通，並確定這一機制將會每年舉辦一次，明年將輪到澳洲主辦。

據大陸發改委消息，大陸發改委主任鄭柵潔在北京與澳洲國庫部部長查默斯廿六日共同主持召開第四次「中澳戰略經濟對話」（ＳＥＤ），本次對話是繼二○一七年後首次舉辦，重啟了雙方部長級戰略經濟對話溝通機制，聚焦加強中澳交流，促進有效、務實的經濟合作。

對話期間，雙方討論了全球宏觀經濟形勢、各自增長前景和政策制定。雙方同意進一步加強宏觀經濟政策交流，並討論吸引外資與投資政策。雙方還討論綠色轉型、清潔能源、低碳技術等議題，並共同簽署了「有關諒解備忘錄」，強調在各層面持續合作的意義，包括分享經濟政策知識和經驗。

雙方一致認為「中澳戰略經濟對話」是雙邊經濟合作的重要內容，雙方同意每年舉行一次「中澳戰略經濟對話」，延續「在貿易、投資、綠色低碳發展、宏觀經濟政策、企業合作等領域的積極勢頭」。澳方將於明年主辦下一次戰略經濟對話。

路透報導，查默斯廿七日表示，明年將接待大陸同行，「繼續推動貿易和投資、產業脫碳、商業參與等領域的討論」，這是澳洲國庫部長七年來首次訪問大陸。另外，查默斯也在媒體撰文介紹這次出訪，並表示澳洲和中國大陸之間更穩定的關係「對於澳洲工人、企業、投資者和我們的國家來說都是一件好事」。

大陸與澳洲於二○一四年首度建立戰略經濟對話機制，並啟動雙邊自貿協定談判，上一次對話是在二○一七年，隨後雙邊關係發生變化，二○二一年五月大陸發改委宣布，因澳洲政府某些人「基於冷戰思維和意識形態偏見」，自即日起「無限期暫停中澳戰略經濟對話機制下的一切活動」，直至此次重啟。

新冠疫情爆發後，中澳交惡，大陸在二○二○年底禁止從澳洲進口七類商品或施以高關稅，包括煤炭、大麥、銅礦石及銅精礦、食糖、木材、葡萄酒和龍蝦等，二○二二年五月澳洲政黨輪替後，雙邊關係逐漸改善，截至目前大陸已取消對澳洲煤炭、木材、大麥，葡萄酒以及牛肉等商品的進口限制，澳洲廣播公司近日指出，活岩龍蝦是唯一仍存在貿易壁壘的產品。