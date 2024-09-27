7天起降410架次！日公布共軍航艦遼寧號動態 沖之鳥礁西、西南活動
共軍航空母艦「遼寧號」航艦編隊，18日經台灣東北角海域，再穿過沖繩與那國島和西表島之間海域，創下航艦進入日本鄰接區首例。日本防衛省統合幕僚監部27日，公布遼寧號航艦編隊20至26日在日本附近海域活動狀況，經統計期間共有410架次艦載機、艦載直升機起降紀錄。
日本防衛省指出，遼寧號航艦編隊過去7天都在沖之鳥礁西側、西南側活動，20日晚間8時在沖之鳥礁西南約800公里，21、22日拉近到280公里，23、24日再拉開到410公里，25日在沖之鳥礁以西700公里，26日再拉遠到沖之鳥礁西南1020公里。
統合幕僚監部資料顯示，遼寧號航艦編隊中協同軍艦往來異動頻繁，20日時遼寧號身邊僅有052D型飛彈驅逐艦「淮南號（舷號123）」，21日換成同級艦「成都號（舷號120）」。
22、23日除了成都號之外再加同級艦「烏魯木齊號（舷號118）」，24日又只剩成都號，25、26日則是成都號與淮南號相伴保駕，25日還出現901型綜合補給艦(「呼倫湖號（舷號901）」，可能提供航艦編隊油彈補給。
日方統計，遼寧號在20至26日期間共執行410架次艦載機起降，其中艦載戰鬥機250架次、直升機160架次。日本海上自衛隊派出朝日級驅逐艦「朝日號（JS Asahi DD-119）」負責警報監視和資訊收集。
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