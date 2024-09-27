石破茂將任日本首相 北京學者：中日關係難緩解

日本自民黨前幹事長石破茂今天當選自民黨總裁，將成為日本新首相。北京學者分析，中日關係存在結構性的矛盾，日本強化日美同盟方向不會改變，也很難想像石破茂出任首相會促成中日關係顯著的緩解。

石破茂8月12日率日本跨黨派議員訪問台灣3天，期間拜會總統賴清德、副總統蕭美琴、前總統蔡英文等人，這被視為重視台日安保、台日聯防之舉。此外，石破茂倡議成立「亞洲版北大西洋公約組織（NATO）」，中國對此種種曾表示不滿並懷戒心。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘今天向中央社表示，石破茂過去雖然一向與日本前首相安倍晉三不和，但在對中態勢和政策主張上與第二屆安倍內閣沒有什麼重要不同，也從未指責過岸田的更強硬對中及對北韓態勢和強軍方針。

時殷弘指出，「近來關於石破茂在這方面立場的最顯眼的是8月13日他在台與賴清德會晤，期間幾乎一字不差地對賴重複岸田的口頭禪，說『今天在烏克蘭發生的事可以是東北亞明天面對的一個問題』，『我們不得不絞盡腦汁』去防止那樣的場景發生，而（對中國及北韓的）威懾是維持區域和平和穩定的關鍵」。

時殷弘表示，因此，很難想像石破茂出任日本首相會促成日中關係顯著和經久緩解。

北京一名不願具名的學者今天向中央社表示，中日關係存在結構性矛盾，預測石破茂上任後在強化日美同盟、強化與西方世界的共同價值觀與利益不會改變；在釣魚台、南海、東海問題上與中國不可能調和；儘管在台灣議題上可能不願意刺激中方，但石破茂內心可能會更傾向台灣。

這名學者認為，石破茂上任後儘管會在文化與經濟上與中國保持穩定關係，但在政治上會對中方有所限制；預測日本會與美國、澳洲、紐西蘭、歐洲，甚至印度共同對抗中國。「中國會特別希望日本不要參與美中之間的問題，但這可能也是（中國）一廂情願」。

他並認為，日本在台灣議題上可能比美國還要激進，日方特別不希望中國大陸解決台灣問題；從歷史情緣與海上交通線的利益觀察，日本特別看重台灣。

至於中日關係近日因深圳日童遇襲事件再度變得緊張，中日的民間交流會在新任首相上台後如何推進？

這名學者表示，「這不會有明顯的改變」，日本民間對中國的友好度在下降，不僅僅是因為深圳發生的事件，實際上近幾年的調查都有90%以上的日本民眾對中國沒有好感。他強調，「不管誰做首相，都必須遵從日本的民意」。