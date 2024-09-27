石破茂將接日本首相 北京盼恪守4個政治文件、相向而行

日本前防衛大臣石破茂今天在執政的自民黨總裁選舉第二輪中勝出，將成為自民黨第28任總裁，並接替岸田文雄成為日本首相，而大陸外交部指出，希望日方以史為鑒，恪守「中日四個政治文件」確立的各項原則和共識，同大陸相向而行。

據北京日報消息，大陸外交部發言人林劍27日下午在記者會上，就媒體詢問競選過程中曾宣稱需要建立「亞洲版北約」的石破茂當選自民黨總裁表示，「我們注意到了有關的選舉結果，這是日本的內政，中方不作評論」。

林劍強調，大陸與日本關係長期健康穩定發展，符合兩國人民的根本利益，也是唯一正確的選擇。「希望日方以史為鑒，堅持走和平發展道路，恪守中日四個政治文件確立的各項原則和共識，樹立客觀正確的對華認知，奉行積極理性的對華政策，把全面推進戰略互惠關係的定位落到實處」。

他呼籲日方，同大陸相向而行，「推動中日關係沿著正確軌道持續健康穩定發展」。

今年5月26日晚間，大陸總理李強在南韓首爾出席第九次「中日韓領導人會議」期間會見日本首相岸田文雄。李強指出，「歷史、台灣問題是事關中日關係政治基礎的重大原則問題，也是基本的信義問題」。「台灣問題是中國核心利益中的核心，也是一條紅線。希望日方重信守諾，為兩國關係不斷發展營造積極氛圍」。

此外，就緬甸軍政府邀請反對它的武裝組織停止戰鬥，開始對話，發出邀請之前，是否與中國大陸進行了討論和談判？林劍則表示，大陸堅定支持推進「緬人所有、緬人主導」的和平和解，希望緬甸有關各方止戰和談，在憲法框架內，通過對話妥處分歧，重啟民主轉型的進程。

而印度媒體報導稱，印度登山團隊登頂了一座無人攀登且未命名的山峰。山峰位於藏南地區的「阿魯納恰爾邦」，登山者將山峰以六世達賴喇嘛的名字命名，林件林劍對此重申「藏南地區是中國的領土，印方設立所謂的『阿魯納恰爾邦』是非法的、無效的，中方在這一問題上的立場是一貫的、明確的」。