宣示中共民族政策 習近平：反對民族壓迫和民族歧視

時隔5年，中共官方27日上午循例舉行「全國民族團結進步表彰大會」，中共總書記習近平強調，中國共產黨「創造性地走出了一條中國特色解決民族問題的正確道路」，並重申「堅持各民族一律平等，反對民族壓迫和民族歧視」，要求「不斷鞏固各民族團結奮鬥的共同思想政治基礎」。

新華社消息，習近平指出，中共十八大以後，「鮮明提出把鑄牢中華民族共同體意識作為新時代黨的民族工作主線、民族地區各項工作的主線，形成黨關於加強和改進民族工作的重要思想」，民族工作取得新的歷史性成就。

他表示，「中國特色解決民族問題的道路，著眼中華民族根本利益和整體利益，最大限度把各民族凝聚起來」，實現各民族共同團結奮鬥、共同繁榮發展；堅持各民族一律平等，反對民族壓迫和民族歧視，確保各族人民真正獲得平等政治權利、共同當家做主人；同時，「正確把握維護國家統一和實行民族區域自治的關係，堅持統一和自治相結合、民族因素和區域因素相結合」，推動中華民族成為認同度更高、凝聚力更強的命運共同體。「實踐證明，這條道路是完全正確的」。

習近平要求始終堅持黨的領導，「引導各族群眾不斷增強對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同」，牢固樹立休戚與共、榮辱與共、生死與共、命運與共的共同體理念，「不斷鞏固各民族團結奮鬥的共同思想政治基礎」。

他強調，要著力構築中華民族共有精神家園，以社會主義核心價值觀為引領，「深化愛國主義、集體主義、社會主義教育，引導各族群眾牢固樹立正確的國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀」，加強對青少年的歷史文化教育，全面推廣普及國家通用語言文字。

同時要推動各民族「全方位嵌入」，積極促進各民族交往交流交融，有序推動各民族人口流動融居，促進各民族像石榴籽一樣緊緊抱在一起。習近平並指出，要依法治理民族事務，不斷提高民族事務治理能力和水平。堅持和完善民族區域自治制度，逐步完善相關法律法規和差別化區域支持政策，「依法保障各族群眾合法權益」，並引導各族群眾增強「國家意識、公民意識、法治意識」。

隨後由新華社受權發布的講話全文中，習近平強調，「解決中國的民族問題是我國內政，任何外部勢力都無權干涉」。他強調，中國共產黨和中國人民已經找到了中國特色解決民族問題的正確道路，「不需要其他任何人對我們指手畫腳、充當『教師爺』」。他指出，「要堅決反對一切利用民族、宗教等問題對我國進行滲透破壞、污蔑抹黑、遏制打壓的行徑」。

公開資料顯示，大陸官方「全國民族團結進步表彰大會」始自於1988年，其後於1994年開始，每五年舉辦一次，時間點大多在中共「十一」慶典前夕，中共政治局常委原則上全數都會出席，同時也是中共領導人宣示民族政策的重要場合，有幾次大會是與中共中央民族工作會議一同召開。

2019年的大會，習近平提出以鑄牢中華民族共同體意識為主線，「四個共同」的中華民族歷史觀，要依法妥善處理涉民族因素的案事件，對各種滲透顛覆破壞活動、暴力恐怖活動、民族分裂活動、宗教極端活動，要嚴密防範、堅決打擊。這些論述成為近幾年民族政策的主軸。