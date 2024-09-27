詳解洲際飛彈試射 專家：火箭軍已具「快打快撤」能力

共軍洲際飛彈25日的試射造成各方高度關注與積極分析，學者楊太源指出，此次發射，係由共軍火箭軍62基地所轄621導彈旅擔綱，判該旅接獲任務後，由駐地機動至廣東沿岸，再到海南，以機動模式發射，「共軍火箭軍已具備快打快撤能力」。

中共研究雜誌社27日在官網刊登特約研究員楊太源的分析，他根據飛彈發射筒的形狀、飛彈構型，以及美國空軍大學的中共火箭軍報告，判斷發射的是東風-31AG型彈道飛彈，且是由共軍火箭軍62基地所轄621導彈旅擔綱。

他指出，共軍火箭軍突然公開東風-31AG型彈道飛彈實施全程武器測試的試射，顯示共軍欲藉此次向外界展示共軍在洲際彈道導彈技術能力，同時間接破除近期以來，網上流傳共軍洲際飛彈的燃料，被軍工系的官員貪污，飛彈加注的是「水」的謠言。並向全世界宣告火箭軍整頓有成，共軍的核武器庫具備隨時能戰的能力。

據此，他研判未來共軍會常態向境外進行洲際飛彈測試，向外展現共軍「三位一體」的核打擊能力。

楊太源也提到，此次發射，係由共軍火箭軍62基地所轄621導彈旅擔綱，判該旅接獲任務後，派遣一個發射營的分隊，由駐地四川省宜賓市機動至廣東沿岸，利用航天火箭運載船裝運至文昌火箭發射基地，再機動至發射場坪。

他強調，在保密與欺敵偽裝下，各國均無所悉，直至中共國防部對外宣布時，外界才知悉，「顯示共軍對過頂衛星偵查已有所應對方案」。他並研判，火箭軍此次可能準備3枚（1個發射營裝備3枚）待命發射。此一機動模式，不需要固定發射陣地，僅須一塊開闊地即可發射，發射後可立即轉進至下個發射場域。換言之，「共軍火箭軍已具備快打快撤能力」。

楊太源最後指出，中共此次試射東風-31AG型洲際飛彈，意在向美國為首的西方國家，展示火箭軍的核打擊能力，「企圖將美國逼出第一、第二島鏈」，中共此一謀劃目標若能達成，將對我國安全環境產生極不利的影響。