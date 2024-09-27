快訊

「山陀兒」颱風最快今晚生成 周末V型前進、下周3天雨炸北台灣

快搶！台灣寶可夢中心推萬聖節25樣新品 網讚皮卡丘、燈火幽靈LED燈超Q必買

黃紹庭搜索前1小時搭機飛廈門 雄檢懷疑「有人洩密」已分案調查

聽新聞
0:00 / 0:00

詳解洲際飛彈試射 專家：火箭軍已具「快打快撤」能力

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
學者楊太源認為，圖為2019年，中共建政70周年閱兵式上，東風31AG洲際飛彈經過北京天安門廣場。（路透資料照片）
學者楊太源認為，圖為2019年，中共建政70周年閱兵式上，東風31AG洲際飛彈經過北京天安門廣場。（路透資料照片）

共軍洲際飛彈25日的試射造成各方高度關注與積極分析，學者楊太源指出，此次發射，係由共軍火箭軍62基地所轄621導彈旅擔綱，判該旅接獲任務後，由駐地機動至廣東沿岸，再到海南，以機動模式發射，「共軍火箭軍已具備快打快撤能力」。

中共研究雜誌社27日在官網刊登特約研究員楊太源的分析，他根據飛彈發射筒的形狀、飛彈構型，以及美國空軍大學的中共火箭軍報告，判斷發射的是東風-31AG型彈道飛彈，且是由共軍火箭軍62基地所轄621導彈旅擔綱。

他指出，共軍火箭軍突然公開東風-31AG型彈道飛彈實施全程武器測試的試射，顯示共軍欲藉此次向外界展示共軍在洲際彈道導彈技術能力，同時間接破除近期以來，網上流傳共軍洲際飛彈的燃料，被軍工系的官員貪污，飛彈加注的是「水」的謠言。並向全世界宣告火箭軍整頓有成，共軍的核武器庫具備隨時能戰的能力。

據此，他研判未來共軍會常態向境外進行洲際飛彈測試，向外展現共軍「三位一體」的核打擊能力。

楊太源也提到，此次發射，係由共軍火箭軍62基地所轄621導彈旅擔綱，判該旅接獲任務後，派遣一個發射營的分隊，由駐地四川省宜賓市機動至廣東沿岸，利用航天火箭運載船裝運至文昌火箭發射基地，再機動至發射場坪。

他強調，在保密與欺敵偽裝下，各國均無所悉，直至中共國防部對外宣布時，外界才知悉，「顯示共軍對過頂衛星偵查已有所應對方案」。他並研判，火箭軍此次可能準備3枚（1個發射營裝備3枚）待命發射。此一機動模式，不需要固定發射陣地，僅須一塊開闊地即可發射，發射後可立即轉進至下個發射場域。換言之，「共軍火箭軍已具備快打快撤能力」。

楊太源最後指出，中共此次試射東風-31AG型洲際飛彈，意在向美國為首的西方國家，展示火箭軍的核打擊能力，「企圖將美國逼出第一、第二島鏈」，中共此一謀劃目標若能達成，將對我國安全環境產生極不利的影響。

共軍 彈道飛彈 火箭

延伸閱讀

中試射飛彈接近實戰 美議員疾呼：應以珍珠港、911為鑑

陸智庫發表南海報告：美軍去年8000架次軍機在南海活動

共軍逾40年首次試射洲際飛彈 法屬玻里尼西亞：落在專屬經濟區附近

共軍射洲際飛彈 民進黨團譴責破壞和平

相關新聞

石破茂將接日本首相 北京盼恪守4個政治文件、相向而行

日本前防衛大臣石破茂今天在執政的自民黨總裁選舉第二輪中勝出，將成為自民黨第28任總裁，並接替岸田文雄成為日本首相，而大陸...

詳解洲際飛彈試射 專家：火箭軍已具「快打快撤」能力

共軍洲際飛彈25日的試射造成各方高度關注與積極分析，學者楊太源指出，此次發射，係由共軍火箭軍62基地所轄621導彈旅擔綱...

宣示中共民族政策 習近平：反對民族壓迫和民族歧視

時隔5年，中共官方27日上午循例舉行「全國民族團結進步表彰大會」，中共總書記習近平強調，中國共產黨「創造性地走出了一條中...

評中國社科院事件 經濟學人：頂尖智庫學者思想遭扼殺

在大陸官方智庫中國社科院經濟學研究所副所長朱恆鵬傳出因批評中共總書記習近平的經濟政策而被拘留並免職後，英國媒體經濟學人2...

中試射飛彈接近實戰 美議員疾呼：應以珍珠港、911為鑑

中國解放軍25日發射一枚洲際彈道飛彈，受到各界高度關注。中國媒體解讀這次試射有4個關鍵，飛彈專家認為，這次發射是由火箭軍...

為「拜習通話」鋪路？布林肯27日下午將與王毅會見

聯合國未來峰會即將落幕，中共政治局委員兼外長王毅在赴美出席會議期間，與多國政要會晤，最新消息顯示，美國國務卿布林肯將於當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。