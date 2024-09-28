中國交通運輸部黨組書記換人 李鵬之子李小鵬卸任

中國交通運輸部黨組書記李小鵬今天卸任，由北京市委副書記劉偉接任。李小鵬是中國前國務院總理李鵬之子，知名「紅二代」，已達65歲退休年齡。

中國交通運輸部微信公眾號發布，27日上午中共中央組織部有關負責人出席交通運輸部領導幹部會議，宣布中央決定：劉偉任交通運輸部黨組書記，免去李小鵬的交通運輸部黨組書記職務。

公開資料顯示，李小鵬，1959年6月出生，已滿65歲達到正部級退休年齡。他畢業於華北電力學院電力工程系，專業學習發電廠及電力系統。1982年8月參加工作，任電力科學研究院系統所技術員；1985年5月加入中國共產黨。

李小鵬在華能國際電力開發公司、國家電力公司任職多年後，2008年轉任能源大省山西省委常委、副省長；2013年升任山西省委副書記、省長。

2016年9月，李小鵬轉任交通運輸部部長、黨組副書記。

2022年10月，李小鵬在中共20大未連任中央委員。2023年5月，他升任交通運輸部黨組書記兼部長。

劉偉1965年6月生，中共20屆中央委員，曾任河南省副省長、應急管理部副部長、吉林省委副書記等職，2022年底任北京市委副書記。