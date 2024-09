評中國社科院事件 經濟學人：頂尖智庫學者思想遭扼殺

在大陸官方智庫中國社科院經濟學研究所副所長朱恆鵬傳出因批評中共總書記習近平的經濟政策而被拘留並免職後,英國媒體經濟學人26日刊出一篇長文,詳細指出習近平的手下如何試圖扼殺頂尖智庫學者的思想,並且指名中國社科院院長高翔就是這一行動的領導者。

經濟學人26日刊出一篇題為「習近平試圖扼殺中國頂尖智庫的思想」(Xi Jinping wants to stifle thinking at a top Chinese think-tank)的文章,直言中國社科院雖具有政府部門的地位,且也被官方納入「中國特色新型智庫」的一環,但接近權力並不能為其研究人員提供保護,「習近平的追隨者正在向那些敢於獨立思考的人施加壓力」。

文章提到,朱恆鵬近期遭不明原因的清洗,就是最近的例子。華爾街日報日前援引知情人士說法指出,朱恆鵬是在微信群組中發表了「不合時宜的言論」,其中包括對大陸經濟疲軟的評論,以及對習近平的隱晦批評。

中國社科院經濟所領導層已經遭全面改組。中國社科院人事教育局8月底公告指,院黨組8月22日研究決定任命前金融所黨委書記、副所長龔雲為經濟所黨委書記;任命前數量經濟與技術經濟研究所所長李雪松為經濟所所長、黨委副書記;任命前科研局副局長宋泓為經濟所副所長。同時免去王利民的經濟所黨委書記、副所長職務;免去黃群慧的經濟所所長、黨委副書記職務。

這篇經濟學人的文章指出,一名中國社科院官員今年6月告訴該所的工作人員,「在網路上公開批評主要政黨的政策,是嚴重違反政治紀律的行為」。

文章更提到,2018 年以來,中共紀律執行者與中國社會科學院自己的「黨內窺探人員」一起進行年度檢查,連續數週在數十個研究所中選定的少數幾個研究所駐紮,以確保工作人員遵守規定。今年經濟研究所是他們的目標之一,職員必須在10月底前向檢查小組提交「同事任性行為」的觀察結果,需要警惕的類型包括「兩面人」和「攔路虎」。

文章特別指出,中國社科院院長高翔係此一工作的領導者,他提出了「十項嚴禁」,包括禁止未經授權接受外國記者採訪,排名第一的是發布甚至使用任何「違反黨紀」的材料。他說,工作人員應該「心存敬畏、言行謹慎、行為克制」。

公開資料顯示,高翔8月曾在《旗幟》刊物撰文指出,「中國社會科學院是以科研為中心工作的政治機關」, 把對黨絕對忠誠作為第一政治品格,他強調,院黨組形成「三項共識」,即「按照習近平總書記和黨中央的要求辦好中國社會科學院、服務習近平總書記和黨中央是中國社會科學院的天職、習近平新時代中國特色社會主義思想是新時代中國特色哲學社會科學的旗幟和靈魂」,「是必須長期堅持的根本辦院方向和原則」。