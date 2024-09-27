為「拜習通話」鋪路？布林肯27日下午將與王毅會見

聯合國未來峰會即將落幕，中共政治局委員兼外長王毅在赴美出席會議期間，與多國政要會晤，最新消息顯示，美國國務卿布林肯將於當地時間27日下午與王毅會見，這將是兩人7月底後的首次會見，也是美國釋出拜習將通話後，雙方政要的最新接觸。

美國國務院公布的行程顯示，布林肯（Antony Blinken）將於27日下午一點半，在紐約市與王毅會見。

路透社指出，全球最大的兩個經濟體之間的關係一直緊張，因為它們在美國對中國先進晶片技術的出口管制、貿易關稅、台灣、人權以及加薩和烏克蘭戰爭等問題上發生衝突。大陸本周也已敦促美國「立即」取消對陸製商品的所有額外關稅。

此外，自俄烏戰爭以來，美國一直對大陸與俄羅斯的關係表示擔憂，而北京則多次對美國與台灣的關係表示擔憂。美國是台灣最重要的國際支持者和武器供應商，儘管華盛頓並未正式承認台灣政府，僅與北京保持官方關係。

美國副國務卿坎伯（Kurt Campbell）本月表示，中國大陸對美國的挑戰超過了冷戰時期的挑戰。美國拜登政府雖已明確指出不尋求與中國大陸進行冷戰，但越來越多的分析家和美國國會議員表示，兩個超級大國之間不斷升級的全球競爭類似於新型冷戰。近幾個月來，雙方一直保持溝通管道暢通。白宮上個月表示，大陸國家主席習近平和美國總統拜登（Joe Biden）計劃很快進行通話。

據大陸官方消息，王毅25日已在紐約會見美中關係全國委員會、美中貿易全國委員會、美國商會、阿斯彭學會、亞洲協會、對外關係委員會等美國各界人士，他強調「同中方對美政策保持穩定和連續性相比，美方對華卻常常是兩種聲音、兩副面孔」，也指出「中美關係是一個發展演進的過程，需要持續不斷地對話溝通，消除不必要的誤解誤判」。

大陸外交部發言人林劍19日宣布王毅將作為習近平特別代表於9月22日至28日出席聯合國未來峰會，同時出席第79屆聯合國大會一般性辯論。

而王毅此次在紐約，已經會見多國政要，包含伊朗總統、塞爾維亞總統、賽普勒斯總統、尼泊爾總理、巴西總統首席特別顧問、法國總統外事顧問、斯洛維尼亞副總理、歐盟外交與安全政策高級代表，以及愛沙尼亞、哥斯大黎加、丹麥、羅馬尼亞、荷蘭、波蘭、俄羅斯、烏克蘭、希臘、薩爾瓦多、瑞士、澳洲、諾魯、法國、德國、匈牙利、衣索比亞、巴拿馬、委內瑞拉、黎巴嫩、日本等國外長。

王毅曾在7月底於寮國永珍「應約」和布林肯見面，王毅當時表示，過去3個月，雙方外交、財金、執法、氣變團隊以及兩軍保持溝通，兩國民間往來也在增加。「但必須指出，美方對華遏制打壓並沒有收手，甚至變本加厲。中美關係面臨的風險仍在積聚，挑戰也在上升，仍處在止跌企穩的關鍵當口，需要不斷校準方向，管控風險，妥處分歧，排除干擾，推進合作」。