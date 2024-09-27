深圳日童遇害案 陸駐日大使吳江浩：哀悼並籲雙方冷靜

深圳日本人學校一名男童9月18日遇襲身亡案受到各界關注，大陸駐日大使吳江浩則在26日表態，強調「深切哀悼」，並呼籲大陸與日本雙方冷靜對待這一案件、應當保持交流。

共同社26日晚間報導，吳江浩當天在東京舉行的慶祝中共建政75年招待會上，作出上述表示。吳江浩還指出，大陸將依法調查、審理該案件，堅決打擊任何形式的暴力犯罪。

日中經濟協會會長進藤孝生則在致辭中強調，「包括（作案）動機在內，期待弄清案件真相」，並要求大陸營造「安心安全的商務環境」。

不過，大陸駐日大使館官網刊出的招待會消息中，則並無提到吳江浩對此事的表態，消息指，吳江浩強調，「中日雙方應恪守四個政治文件精神，落實兩國領導人關於全面推進戰略互惠關係的重要共識，共同致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係」。

據指出，慶祝中共建政75年招待會在日本東京新大谷飯店舉行，共有1,600人出席，涵蓋日本前首相鳩山由紀夫，公明黨黨首山口那津男、日本共產黨議長志位和夫、社民黨黨首福島瑞穗、自民黨總務會長森山裕，眾議院副議長海江田萬里，日中友好議員聯盟事務局長小淵優子等政要，以及日中經濟協會會長進藤孝生、日中協會會長野田毅等友好團體代表，110多國駐日使節及日本各界人士、在日華僑華人、陸資機構、留學生代表等。

另據日經中文網報導，日本駐北京大使金杉憲治9月24日訪問了遼寧省大連市，與大連市委書記熊茂平進行了會談。據日方介紹，關於9月18日的深圳日本人學校男童遇襲身亡事件，金杉憲治表示，「（日企的）對華商務正處於重大岔路口」。金杉憲治還表示，「只能認為深圳案件已經給日中關係蒙上陰影」。

金杉憲治25日與遼寧省委書記郝鵬會談時提出要加強遼寧省的日本人學校和日本人補習校的安保。據日方的隨行人員稱，郝鵬對深圳事件表示遺憾，同時表示絕不容忍違法行為。郝鵬還表示，遼寧省會對包括日本人在內的外國人的安全和安心負有責任，希望日本方面放心。