出席金磚外長會 陸外長王毅喊話：繼續敞開擴員大門

中共政治局委員兼外長王毅26日出席金磚國家外長會晤，他提到，金磚即將迎來擴員後的首次峰會，「舉世矚目、意義重大」。要把握好這一契機，打造新的標誌性成果，確保「大金磚合作」開好局、起好步，也呼籲要「繼續敞開擴員大門」。

據大陸外交部官網，這次外長會晤在紐約聯合國總部舉行，王毅指出，國際形勢變亂交織，「世界失序、增長失速、發展失衡、治理失焦」。作為「全球南方」第一方陣，金磚國家應當樹立「立已達人、兼善天下」的情懷，為促進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化做出貢獻。

針對目前國際局勢，王毅強調在烏克蘭問題上，要堅持戰場不外溢、戰事不升級，以對話談判解決危機。在巴勒斯坦問題上，要推動加薩儘快全面、持久停火，落實「兩國方案」，實現中東地區持久和平。他也重申，「任何國家都無權操控全球安全議程，更不應將本國安全建立於他國的不安全之上」。

王毅並表示，金磚即將迎來擴員後的首次峰會，「舉世矚目、意義重大」。我們要支持俄羅斯當好東道主，把握好這一契機，通過金磚峰會向世界發出「維護公平正義、促進共同發展的時代強音」，要在金融、人工智慧、能源礦產等領域打造新的標誌性成果，確保「大金磚合作」開好局、起好步。

他也指出要加緊完成設置夥伴國工作，這是去年約翰尼斯堡峰會上金磚領導人達成的共識，「也是我們應當完成的使命，繼續敞開擴員大門，為金磚發展添活力、增動力」。

公開資料顯示，金磚國家領導人第16次會晤將於10月22日至24日將在俄羅斯韃靼斯坦共和國首府喀山舉行，也是今年1月1日金磚國家擴員（新增埃及、衣索比亞、伊朗、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯）後的首次峰會。