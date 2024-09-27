陸智庫發表南海報告：美軍去年8000架次軍機在南海活動

大陸知名智庫「南海戰略態勢感知」27日再度公布年度報告，當中揭露美軍一年有約8,000架次軍機在南海活動，每年也在南海維持1,600餘個艦日的水面力量存在，但報告指出，共軍與美軍在南海的互助和相遇是專業而安全的，「大國競爭對南海航行及飛越自由的影響仍處於可控範圍」。

「南海戰略態勢感知」27日上午在北京郵電會議中心舉行「南海航行及飛越狀況報告」發布會，並於微博公布報告全文。

這份報告提到，近年來，受美國推進「以海遏華」，南海問題有所發酵，部分爭議存在激化趨勢，報告也指出，南海是全球最開放的海，域內外國家每年在南海有兩萬餘個艦日的水面力量存在和三萬架次的軍機活動，數百次的大規模軍事演習，及數以千計的各類演訓活動。

其中，美國海軍每年在南海維繫著約1,600餘個艦日的水面力量存在以及規模不詳的潛艇（作戰艦艇），3,000餘個艦日的輔助艦艇活動；美國空軍、海軍、海軍陸戰隊和陸軍每年在南海有約8,000架次的空中存在，包括偵察機、運輸機、加油機、戰鬥機和轟炸機等。

據不完全統計，2023年，共有16個國家的400餘艘軍艦在南海航行或作業，全年有兩萬餘個艦日的水面力量存在，平均每天有50艘左右的軍艦在南海活動。其中，來自美國、日本、澳洲、南韓、英國、法國、印度和加拿大等「域外國家」的91艘軍艦，合計在南海活動5,030個艦日。軍機的部分，2023年「域外國家」的軍機活動近萬餘架次，絕大多數為美軍的活動，約7872架次，澳洲、日本、南韓和印度等國的軍機活動合計約1,500架次。

報告還指出，外國軍事力量與中共軍隊在南海的摩擦有四種情況，其一是外軍抵近中國大陸或海南島的領海領空，共軍隨即做出激烈反應，採取攔截和外逼等動作；其二是美軍進入西沙群島領海和領空執行所謂「航行自由行動」，共軍警告並進行驅離；其三是外軍進入大陸在南沙群島實控島礁和黃岩島周邊12海浬，共軍警告並對其進行驅離；最後是外軍過度抵近甚至闖入共軍包括實彈演習在內的軍事演訓活動。

報告認為，目前南海爭議總體可控，由於南海相關各方控制的南沙島礁經常處於同一群礁和潟湖，海空域重疊並犬牙交錯，相關各方在其所控島礁周圍的12海浬海空域建有警戒或限制區域，但對於12海浬以外的區域通常並未進行限制。各方通過漁業活動、執法巡邏和油氣開發等彰顯己方海域聲索，偶有危機事件，但摩擦與衝突主要發生在當事方間，迄未見有影響域外船隻和飛機通行的報導。