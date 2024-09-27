菲海防艦重返仙賓暗沙 中國國防部：堅決反制

菲律賓國家安全會議（NSC）昨日稱，海岸防衛隊船艦已重返南海仙賓暗沙海域巡邏。中國國防部發言人張曉剛表示，任何侵犯中國領土主權和海洋權益的行為，都會予以堅決反制。

菲律賓國家安全會議（NSC）26日表示，一艘菲律賓海岸防衛隊（PCG）船艦已航抵南海仙賓暗沙海域，重新開始執行巡邏任務，以彰顯菲律賓主權。

26日下午，中國國防部舉行例行記者會，發言人張曉剛對此表示，「菲方近日撤離非法滯留中國仙賓礁（仙賓暗沙）潟湖的9701號海警船，這是菲方唯一的正確出路，有利於恢復相關海域的和平穩定。中方對包括仁愛礁（仁愛暗沙）、仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權」。

張曉剛強調，任何侵犯中國領土主權和海洋權益的行為，中方都會予以堅決反制；任何違反「南海各方行為宣言」、破壞地區和平穩定的行徑，都是不得人心的。「我們敦促菲方不要心存幻想、誤判形勢，停止一切徒勞的冒險挑釁」。

仙賓暗沙距菲律賓巴拉旺島（Palawan）大約75海里，菲方引據聯合國海洋法公約（UNCLOS），主張仙賓暗沙位於菲律賓的200海里專屬經濟區範圍內；中國則援引歷史依據，主張擁有仙賓暗沙的主權。

菲律賓海防隊今年4月派遣巡邏艦馬格巴努亞號（BRP Teresa Magbanua）前往仙賓暗沙，監控中國是否進行填海造島作業，而中國據信自8月起以阻撓補給及撞船等作為，迫使馬格巴努亞號於9月14日航返母港。

根據菲律賓海軍每週監控報告，17日至23日期間，有82艘中國船艦出現在仙賓暗沙海域，包括11艘海軍軍艦和16艘海警船，有可能是為阻止菲律賓公務船重返這片海域。