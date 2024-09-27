中共軍媒：山東艦航母在遠海「多批次艦載機對抗訓練」

中共航母動向一直受到注目，除了近期遼寧艦一度駛入日本與那國島和西表島之間的毗連區航行之外，中共軍媒27日再披露山東艦已完成赴南海、西太平洋訓練，更罕見揭露進行了「跨晝夜、多批次艦載機對抗訓練」，並有對海對空打擊訓練等。

中共軍媒解放軍報27日在頭版透露這一消息，指出山東艦編隊完成「全程以背靠背方式」開展的實戰化訓練後，返回某軍港。此次任務，山東艦航母編隊位於南海、西太平洋等海域開展多種背景下編隊協同及指揮訓練，「進一步檢驗和提升了遠海遠域作戰能力」。

其中，消息特別指出「訓練即實戰」，山東艦航母編隊組織了海空情應急處置等多項針對性訓練，立足「未來高強度、全天候作戰要求」，展開「跨晝夜、多批次艦載機對抗訓練」，對海面和空中目標展開打擊科目訓練。

而在西太平洋某海域，山東艦航母編隊「連續轉戰多個訓練海區」，緊貼實戰標準檢驗編隊遠海作戰能力。面對「複雜多變的海空情」，山東艦放飛多架殲-15戰機升空處置，編隊屬艦及時調整戰鬥部署，變換戰鬥隊形，快速機動佔領有利陣位。各單元密切協同，構建起立體偵察和防護體系。

過往中共軍方很少披露航母在遠洋進行艦載機「對抗訓練」的消息，今年2月共軍南部戰區揭露某旅多批次出動艦載戰鬥機，圍繞對面突擊、空戰對抗類課目，展開實戰化跨晝夜飛行訓練，但附上的多張圖片也都是陸地起降畫面。南部戰區9月24日則披露一段山東艦航母艦載機數架殲-15戰機夜間起降畫面，一位飛行員說，「夜間在飛機上看航母其實就是很短的幾條小燈線，而且還是飄擺的小燈線，我們要在這種狀態下保證非常精密地進近，才能落到航母上」。

近期，中共三艘航母都出海受到各界關注（福建艦係出海海試），官媒環球時報英文版23日援引一位匿名軍事專家說法指出，作為一般模式，航空母艦三分之一的時間用於維護，三分之一的時間用於訓練，三分之一的時間用於部署，因此擁有三艘或更多航空母艦意味著始終擁有至少一艘航空母艦已做好執行任務的準備。

該專家稱，中共的航母計畫正在穩步而快速地進展，包括建造更多能力更強的航母、開發更多類型的先進飛機、培訓更多飛行員以及進行更多遠海演習。