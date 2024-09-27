立場新聞判刑 港記協：新聞工作風險擺在眼前

在「立場新聞」兩名前總編輯被判刑後，香港記者協會發表聲明指出，本地新聞工作者的實質風險擺在眼前。

「立場新聞」前總編輯鍾沛權和林紹桐昨天因為「串謀發布煽動刊物」罪名，各被法院判刑21個月及11個月，前者減除被扣押時間仍要服刑，後者則獲釋。

記協在其聲明中表示，兩人從早前罪成到被判刑，反映出香港新聞自由的衰落，以及傳媒工作者履行職責時面對的實際危險。

記協表示，不論刑期為何，兩名新聞工作者及「立場新聞」因新聞工作而被定罪、判刑，已對香港新聞業界造成不可逆轉的傷害。此外，「立場新聞」的公司資產在未經檢控及審訊的情況下被凍結，早已令其在判罪前癱瘓運作並停運。

記協反對以煽動罪、香港國安法及基本法23條（維護國家安全條例）等法令控告新聞工作者，並指雖然傳媒非「法外之地」，香港現時可以合法報導和刊登的議題和評論比以往大減，卻是不爭事實。

記協強調，維護國家安全無可厚非，但容許新聞工作者敢言直諫、社會能暢所欲言，是維持香港繁榮穩定所必須，也是維持其國際良好形象的重要一環。