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日艦穿台海 中共海軍專家：讓人感覺到軍國主義的威脅

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
日本海上自衛隊護衛艦「漣」 號（圖左）25日首次通過台灣海峽，引起北京方面的強烈不滿。（美聯社）
日本海上自衛隊護衛艦「漣」 號（圖左）25日首次通過台灣海峽，引起北京方面的強烈不滿。（美聯社）

日本海上自衛隊的護衛艦「漣」號9月25日穿過台灣海峽，創下日本成立自衛隊以後軍艦首次穿過台海的紀錄，引起北京方面不滿，而中共海軍專家則指出，「日本軍艦首次過海峽並且公開炒作，是對中國的公然挑釁，讓人感覺到了軍國主義復活的危險和威脅」。

陸媒觀察者網援引中共海軍專家張軍社分析指出上述說法，他還提到，根據《聯合國海洋法公約》相關條款規定，他國船舶可以「無害通過」台灣海域部分水域，日方所謂「強調航行自由」的說法，「完全是無中生有的炒作」，而且日方明確表示這是「報復性」的行為，是為了針對大陸近期在日本周邊增多的海軍活動，更與所謂「航行自由」無關。

他還指出：「中國軍艦在日本周邊活動的次數遠遠不及美日軍艦軍機在中國沿海活動的次數。美國、日本的飛機長年累月在中國東海當面活動，進行抵近偵察，騷擾我艦艇的活動，且幾十年來一直認為這種對中國沿海的偵查騷擾活動都是『正常的』，現在卻對中國軍艦在日本附近的合理航行都不能容忍？」

張軍社以「只許州官放火，不許百姓點燈」形容，強調「這是一種典型的霸道心態」。

而就此次紐西蘭跟澳洲也加入日本的行列，三個美國盟友過航台海，張軍社認為，「明顯不是為了『航行自由』，相反還破壞了地區的安全穩定」。

他表示，值得注意的是，此次事件中還加入了紐西蘭。這三個國家中，日本、澳洲兩國長期以來充當美國遏制打壓中國大陸的印太戰略的打手。近日紐西蘭安全情報局還發佈了《紐西蘭的安全威脅環境》年度報告，聲稱大陸是紐西蘭的「競爭對手」，張軍社認為，「可見該國正從原來比較中立的立場滑向了美國印太戰略的軌道上，也想要成為美國的『跟班』」。

日本 紐西蘭 美國

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